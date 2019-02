Οι νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο της επίσκεψης Παππά στη Β. Μακεδονία

Ο Νίκος Παππάς έγινε ο πρώτος Έλληνας υπουργός ο οποίος επισκέπτεται τη Βόρεια Μακεδονία μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, στο πλαίσιο της προώθησης δράσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είχε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του τεχνολογικού πάρκου στα Σκόπια, σύντομο διάλογο με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ.

«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να γίνουν γρήγορες και άμεσες γέφυρες μεταξύ των οικονομιών και μεταξύ των λαών, να αυξήσουν την κατανόηση, να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών από τη μία χώρα στην άλλη και να ανοίξουν ένα δρόμο για να γίνουν τα Βαλκάνια ένας χώρος συνανάπτυξης και συνεργασίας», τόνισε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα διήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία.

The #ScienceandTechnologyPark in Skopje is a strong signal for businesses & citizens that #digital is an opportunity for growth, inclusion & innovation. I believe #NorthMacedonia & #WesternBalkans region can turn into digital success stories for Europe @Zoran_Zaev @d_manchevski pic.twitter.com/HLK37gF39j

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) 18 Φεβρουαρίου 2019