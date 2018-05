Οι Ιρλανδοί είπαν «ναι» στις αμβλώσεις

Οι Ιρλανδοί ψήφισαν με ποσοστό 68% υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων και της κατάργησης μιας από τις πιο οπισθοδρομικές τροπολογίες στον δυτικό κόσμο, η οποία υιοθετήθηκε το 1983.

Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει σήμερα αλλά δύο exit polls δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα στο ναι: οι Irish Times (Ipsos MRBI) 68% υπέρ τού «ναι» έναντι 32% υπέρ τού «όχι», ενώ σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο RTE (Behaviour & Attitudes) το «ναι» προηγείται με 69,4%.

Το αποτέλεσμα του ιστορικού δημοψηφίσματος, για το οποίο προσήλθαν στις κάλπες περίπου 3,5 εκατ. πολίτες, θα φέρει άμεσα στη Βουλή έναν νέο νόμο που θα επιτρέπει χωρίς εξαίρεση τις αμβλώσεις μέσα στις πρώτες 12 εβδομάδες της κύησης και κατ’ εξαίρεση στη συνέχεια, εφόσον εμφανιστούν σοβαροί κίνδυνοι για τη μητέρα ή το έμβρυο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, περισσότερες από 150.000 γυναίκες την τελευταία δεκαετία ταξίδεψαν από την Ιρλανδία στη Βρετανία για να κάνουν άμβλωση.

