Οι Ιρανές διαμαρτύρονται... χορεύοντας

Η Μαεντέχ Χοτζαμπρί έκανε ένα... έγκλημα. Της άρεσε ο χορός και αποφάσισε να μοιραστεί την αγαπημένη της μορφή διασκέδασης με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram. Το αποτέλεσμα ήταν οι αρχές του Ιράν να τη συλλάβουν και να διαγράψουν τον λογαριασμό της.

Την Παρασκευή η νεαρή εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, όπου, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, «ομολόγησαν» τις πράξεις τους. Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για αναγκαστικές ομολογίες, μια τακτική που χρησιμοποιούν συχνά οι ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με ακτιβιστές η Μαεντέχ είναι μία από τους πολλούς χρήστες του Instagram που έχουν συλληφθεί από τις ιρανικές αρχές.

Solidarity with teenage dancer #MaedehHojabri Iranian women's are uploading their own dancing videos.



Maedeh Hojabri, who was arrested and forced to confess on TV because she posted videos of herself dancing. pic.twitter.com/tIEhfXJtil — Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) 8 Ιουλίου 2018

Η κυβέρνηση της χώρας έχει εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες αναφορικά με τα ρούχα που επιτρέπει να φορούν οι γυναίκες, ενώ απαγορεύει τον χορό με άνδρες δημοσίως εκτός και αν... χορεύουν μπροστά σε μέλη της άμεσης οικογένειας.

Το κίνημα αντίδρασης, πάντως, έχει φουντώσει με χρήστες των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν το hashtag #FreeMaedeh για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη, ενώ αναρτούν στα social media δικά τους βίντεο όπου χορεύουν.

#MaedehHojabri is a wonderful young #dancer who has been arrested by the #IRI

Her #crime is dancing

The #media of the IRI has published a stupid #report of the interrogation of these girls

They are scared and crying

And that's very terrible and painful

BE THEIR VOICE#مائده_هژبری pic.twitter.com/sQNYRhCVAC — Mosi Barouti (@BaroutiMosi) 8 Ιουλίου 2018

Ο μπλόγκερ Χοσεΐν Ροναγί σχολίασε: «Αν πεις στους ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο ότι 17χρονα και 18χρονα κορίτσια συλλαμβάνονται επειδή χορεύουν, επειδή είναι χαρούμενα και όμορφα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας αιδούς, ενώ βιαστές παιδιών και άλλοι εγκληματίες είναι ελεύθεροι, θα γελάσουν. Διότι για εκείνους κάτι τέτοιο είναι απίστευτο!».

#Iran : More & More Iranian women's are dancing in support of Maedeh Hojabri.#MaedehHojabri's crime was she uploaded her dance videos on Instagram.#FreeMaedeh #FreeIran pic.twitter.com/wuuyYuxe7j — Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) 8 Ιουλίου 2018

Μία χρήστης του Twitter έγραψε: «Χορεύω ώστε οι αρχές να δουν και να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να μας στερήσουν την ελπίδα συλλαμβάνοντας εφήβους και κορίτσια όπως η Μαεντέχ».