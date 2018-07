Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις την Τουρκία για τον πάστορα Μπράνσον

Με κυρώσεις απειλούν οι ΗΠΑ την Τουρκία, εκτός εάν απελευθερωθεί ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον που κρατείται εδώ και δύο χρόνια κατηγορούμενος για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα.

Αυτό έκανε γνωστό ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, σύμφωνα με το Associated Press, λίγες ώρες αφότου οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν τον κατ' οίκον περιορισμό του Αμερικανού πάστορα. «Τώρα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά δεν θα σταματήσουμε μέχρι την πλήρη απελευθέρωσή του και επανένωσή του με την οικογένεια, τους φίλους και την εκκλησία του», έγραψε στο Twitter ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

.@POTUS & I made clear last week and have worked tirelessly for months to free Pastor Andrew Brunson. He should have been freed long ago. He’s now under house arrest—but we won’t stop until he’s fully released and reunited with his family, friends, and church. #FreeAndrewBrunson https://t.co/E1MmMlD3ed

— Vice President Mike Pence (@VP) 25 Ιουλίου 2018