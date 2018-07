Άκαρπη αποδεικνύεται η σύνοδος των G20 (υπουργοί Οικονομικών των 19 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη και της Ε.Ε.) στην Αργεντινή, όσον αφορά το εμπόριο και τις εντάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.

Αποτυπώνοντας το κλίμα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε ότι παρά τις συνομιλίες, «οι διαφωνίες παραμένουν» και «οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο βρίσκονται στα ύψη, ενώ υπάρχει φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση», θέτοντας υπό πίεση το συνολικό σύστημα.

Δίνοντας ωστόσο, μία νότα αισιοδοξίας, δήλωσε ότι προς παρόν ο οικονομικός αντίκτυπος είναι περιορισμένος, καθώς και ότι η συνάντηση δεν διεξήχθη σε τεταμένο κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα των 20 διεξάγει συνομιλίες στο Μπουένος Άιρες εν μέσω ανησυχιών για τις πολιτικές προστατευτισμού που ακολουθεί στο εμπόριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προβληματισμού για τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

As trade tensions cast a shadow of uncertainty over the global economy, my meetings with international partners in Buenos Aires showed encouraging support for multilateral solutions. Europe will continue to work to build bridges, while firmly defending our interests. pic.twitter.com/dwhl9EHXX7

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 22 Ιουλίου 2018