Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία

Διαιρεμένο το Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων έπειτα από οκτώ χρόνια, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσία.

Το αποτέλεσμα προϊδεάζει για μια ταραχώδη δεύτερη διετία της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον την δυνατότητα να θέσουν εμπόδια σε μεγάλο μέρος του προγράμματός του στη Βουλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των εκλογών που χαρακτηρίζονταν δημοψήφισμα ως προς το πρόσωπό του, έγραψε στο twitter: «Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους!»

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Νοεμβρίου 2018