Μπαράζ αντιδράσεων προκαλούν οι προειδοποιητικές βολές από Ευρωπαίους αξιωματούχους και ευρωπαϊκούς θεσμούς προς τους Ιταλούς ψηφοφόρους για να... συμμορφωθούν πολιτικά με τις επιταγές των αγορών. Προκλητική δήλωση από τον Γκίντερ Έτιγκερ, αντιδράσεις και σκεπτικισμός στην Ιταλία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ, σε αποκλειστική συνέντευξη στη Deutsche Welle που θα μεταδοθεί το βράδυ απείλησε ευθέως τους Ιταλούς ψηφοφόρους καλώντας τους να συμμορφωθούν και να ψηφίσουν το «σωστό», όπως το επιβάλουν οι αγορές.

«Οι αγορές θα μάθουν στους Ιταλούς να ψηφίσουν για το σωστό» ήταν η ακριβής φράση του Γερμανού αξιωματούχου. Το tweet, βέβαια, διαγράφηκε για να έλθει ένα καινούργιο... διορθωμένο από τον δημοσιογράφο Μπέρντ Ρίγκερτ, ο οποίος πήρε τη συνέντευξη. Η νέα ατάκα είναι «Οι αγορές και η ζοφερή κατάσταση θα μάθουν στους Ιταλούς να μην ψηφίσουν λαϊκίστικα κόμματα στις επόμενες εκλογές. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι αυτό θα παίξει τον ρόλο του στην προεκλογική εκστρατεία».

The markets and a "darkened" outlook will teach #Italy's voters not to vote for populist parties in the next elections, told me #EU commissioner #Oettinger in my exclusive interview for @dwnews in Strasbourg. "I can only hope that this will play a role in the election campaign." pic.twitter.com/lSYczLYa2U

— Bernd Thomas Riegert (@RiegertBernd) 29 Μαΐου 2018