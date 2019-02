«Όχι» στη δίωξη Σαλβίνι από τα μέλη του κινήματος των Πέντε Αστέρων

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ματέο Σαλβίνι δεν θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη.

Το παραπάνω αποφάσισε η πλειοψηφία των μελών του κινήματος των Πέντε Αστέρων, έπειτα από σχετική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το 59,05% των περίπου 52.000 μελών του κινήματος τάχθηκε υπέρ του Σαλβίνι (ήτοι 30.948 ψήφοι), ενώ το 40,95% κατά (21.469 ψήφοι).

Caso #Diciotti, I grillini dicono no al processo per #Salvini https://t.co/nc8p4fwehH via @repubblica

