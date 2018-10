Ο «τυφώνας του αιώνα» έφτασε στη Φλόριντα

Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τις ακτές της Φλόριντα στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς έφτασε στη στεριά ο τυφώνας Μάικλ, που έχει χαρακτηριστεί απ' τους μετεωρολόγους ως «η καταιγίδα του αιώνα» στην περιοχή.

Hurricane #Michael has made landfall just northwest of Mexico Beach, Florida. The latest public advisory is available on the NHC website: https://t.co/fniXaEmxWe pic.twitter.com/s4X21XtdX1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

Ήδη σημειώνονται σοβαρές πλημμύρες ενώ ο τυφώνας, κατηγορίας 4, κινείται με ανέμους ταχύτητας 240 χλμ/ώρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει τις βορειοδυτικές ακτές της Φλόριντα, καθώς και την Τζόρτζια, την Αλαμπάμα και την Βόρεια Καρολίνα.

Here is the 11 AM CDT position update for #Michael: Core of Michael nearing the coast of the Florida Panhandle between St. Vincent Island and Panama City pic.twitter.com/jQ73CCwUWX — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να ανέβει στα 4,3 μέτρα πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο.

An extreme wind warning is currently in effect for locations between Laguna Beach and Eastpoint until 2:15PM ET. Wind gusts in excess of 130 mph are expected. Shelter in place IMMEDIATELY! #HurricaneMichael pic.twitter.com/jogpNWMwTv — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) 10 Οκτωβρίου 2018

Οι αρχές είπαν στους κατοίκους στις ακτές της Φλόριντα ότι ο χρόνος εξαντλήθηκε προκειμένου να απομακρυνθούν και τώρα θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο. Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση των αρχών, άλλοι όμως την αψήφησαν παρά τις προειδοποιήσεις περί ενός «φονικού φαινομένου».

«Πιστεύω ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν κατανοούν τον κίνδυνο. Γνωρίζω ότι υπήρξαν πολίτες που αποφάσισαν να μην φύγουν» από τα σπίτια τους, είπε ο κυβερνήτης Ρικ Σκοτ. «Σκεφτείτε το εξής:… το νερό θα καλύψει τη στέγη του σπιτιού σας. Δεν έχετε καμία πιθανότητα να επιζήσετε από αυτό» προειδοποίησε.

The time for evacuating along the coast has come and gone. First responders will not be able to come out in the middle of the storm. If you chose to stay in an evacuation zone, you must SEEK REFUGE IMMEDIATELY. — Rick Scott (@FLGovScott) 10 Οκτωβρίου 2018

Περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια κάτοικοι σε τουλάχιστον 20 κομητείες της Φλόριντα έχουν λάβει εντολές υποχρεωτικής ή εκούσιας εκκένωσης.

«Ο κυκλώνας Μάικλ προβλέπεται ότι θα είναι ο καταστροφικότερος κυκλώνας που θα πλήξει τη βορειοδυτική Φλόριντα εδώ κι έναν αιώνα» δήλωσε ο κυβερνήτης Ρικ Σκοτ.

Ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Νέιθαν Ντιλ, σημείωσε ότι ο τυφώνας Μάικλ «δεν έχει σχέση με τις καταιγίδες που μπορούμε να θυμηθούμε» και προειδοποίησε ότι θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο κεντρικό και νότιο κομμάτι της πολιτείας. Έκανε επίσης έκκληση στους πολίτες να προστατευτούν και να δώσουν βοήθεια σε όποιον την χρειάζεται.

Σύμφωνα με το Associated Press πάνω από 1.200 άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην Τζόρτζια έχουν βρει καταφύγιο σε δημόσια πάρκα και δομές.

Water already well past the boat ramp in Panacea (southern Wakulla county) as #HurricaneMichael storm surge moves in. Coastal locations in Apalachee Bay are holding-steady/slowly-rising, and this is with a outgoing tide. High tide is coming later this afternoon near peak surge. pic.twitter.com/iVpYd501Lb — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) 10 Οκτωβρίου 2018

Για την εξέλιξη του επικίνδυνου καιρικού φαινομένου ενημερώθηκε νωρίτερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαιώνει πως είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 35 κομητείες της Φλόριντα και η Αλαμπάμα, ενώ επί ποδός βρίσκονται περίπου 3.000 υπάλληλοι της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων.

Remember, #Hurricane #Michael is not a point. Strong winds, storm surge, and heavy rain will affect locations far from the the center of the hurricane. Go to https://t.co/SiZo8ozBbn and https://t.co/tW4KeGdBFb for more information about hazards in your location pic.twitter.com/IRi18gecSi — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 Οκτωβρίου 2018

Αν και ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει καθώς το επίκεντρό του θα χτυπήσει τις ακτές, οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι δεν θα υποχωρήσει άμεσα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους ο Μάικλ αναμένεται να σαρώσει τμήματα της Αλαμπάμα και της Τζόρτζια με ισχυρότατους ανέμους, καθώς θα κινείται βόρεια.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων εκτιμά ότι ο τυφώνας Μάικλ θα διατηρήσει την δύναμη τροπικής καταιγίδας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης καθώς θα «χτυπάει» τη βόρεια και τη νότια Καρολίνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι ο τυφώνας θα στραφεί προς τον Ατλαντικό την Παρασκευή και θα ενισχυθεί και πάλι καθώς θα απομακρύνεται απ' τις ακτές των ΗΠΑ.