Ο τυφώνας Γουίλα απειλεί το δυτικό Μεξικό

Ο τυφώνας Γουίλα, κατηγορίας 4, φτάνει στις δυτικές ακτές του Μεξικού με ταχύτητες που φτάνουν τα 215 χλμ./ώρα. Εκατό χιλιάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, ενώ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν κηρυχθεί 19 δημοτικές περιφέρειες στις Πολιτείες Ναγιαρίτ και Σιναλόα.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην ξηρά το απόγευμα της Τρίτης (ξημερώματα ώρα Ελλάδας) φέρνοντας μαζί του καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε περιοχές με τουριστικά θέρετρα και αλιευτικά χωριά.\

Even IR imagery clearly reveals #Hurricane #WILLA’s dueling concentric eyewalls. But this morning’s headline for me: the hard-right, NE turn it’s taken over last several hours. I may not have to travel very far from Teacapan, because it may be coming right here. pic.twitter.com/JLGy4Z9xgB

— Josh Morgerman (@iCyclone) 23 Οκτωβρίου 2018