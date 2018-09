Στο επίκεντρο του τυφώνα Φλόρενς βρίσκεται σήμερα η ανατολική ακτή των ΗΠΑ, με τον πυρήνα του φαινομένου να βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Ουίλμινγκτον, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο τυφώνας υποβαθμίστηκε μεν στην κατηγορία 1, απ' την 4 που ήταν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όμως κινείται με ανέμους έως και 150 χιλιομέτρων την ώρα και φέρνει πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες.

While the rain from #Florence remains to our east, its outer bands of high cloud have begun to spin across our area. You can see one such band over us right now in this infrared satellite imagery from #GOES16. Rain from #Florence could begin late tomorrow in the Charlotte area. pic.twitter.com/bXDsd3NAQq — NWS GSP (@NWSGSP) 14 Σεπτεμβρίου 2018

Χαρακτηριστική του κινδύνου είναι η πρόβλεψη του μετεωρολόγου Ryan Maue της weathermodels.com, που με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επόμενη εβδομάδα, υπολόγισε ότι η Βόρεια Καρολίνα ίσως δεχθεί 37 τρισ. λίτρα νερού. Μιλάμε για μια ποσότητα αρκετή να γεμίσει 15 εκατομμύρια πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

7-day rainfall summary from @NWSOPC for only North Carolina:

State average = 10.1" ... maximum 35.9" for a total of over 10 trillion gallons form Hurricane #Florence



I remember initial numbers from Harvey were actually way too low -- hopefully that's not the case here. pic.twitter.com/Ymptl1bR3C — Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει περαιτέρω μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας καθώς θα κινείται προς την ενδοχώρα. Όμως ο κίνδυνος για πλημμύρες πρόκειται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες.

Φωτογραφία της NASA πάνω απ' τον Ατλαντικό αποτυπώνει το μέγεθος του τυφώνα | (Alexander Gerst/ESA/NASA via AP)

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει πως σε κάποιες περιοχές το ύψος του νερού θα φτάσει από μισό έως ένα μέτρο.

Εξάλλου η διάμετρος του τυφώνα εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα. Το πρωί της Πέμπτης το μέτωπο εκτεινόταν σε περίπου 130 χλμ, που σημαίνει ότι πάρα πολλές περιοχές θα κινδυνεύσουν, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Significant storm-surge flooding is already inundating New Bern, North Carolina, as of this evening. Here's the latest on #Florence: https://t.co/fo9dYfhUD2 pic.twitter.com/kiuwURvXhn — The Weather Channel (@weatherchannel) 13 Σεπτεμβρίου 2018

Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί πάνω από 100.000 άνθρωποι απ' τις διακοπές ρεύματος στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανοίξει για τον κόσμο περισσότερα από 130 καταφύγια.

Τερατώδης τυφώνας απειλεί και τις Φιλιππίνες

Την ίδια ώρα, οι Αρχές στις Φιλιππίνες έχουν δώσει εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους, καθώς το βόρειο τμήμα της χώρας ετοιμάζεται να χτυπηθεί απ' τον σφοδρό τυφώνα Μανγκούτ.

Ο τυφώνας, κατηγορίας 5, έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό την ανατολική και νοτιοανατολική Ασία, αφού η περιοχή αναμένεται να πληγεί και από ένα δεύτερο τυφώνα, τον Μπαριγιάτ.

Sea surface temperatures east of Luzon where #Mangkhut is tracking are 29.5°C ... coincidentally the same as off the Carolinas and #Florence



But Thursday, Super Typhoon Mangkhut was a massive Cat 5 - 150 knots+ while Florence weakened from Category 3 100-knots to 85-knots. pic.twitter.com/rWB3lHlObA — Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ήδη ο Μανγκούτ έχει σαρώσει την Γκουάμ και τα νησιά Μάρσαλ στον Ειρηνικό, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και διακοπές ρεύματος. Τμήματα της Γκουάμ μάλιστα παραμένουν χωρίς ρεύμα απ' το πρωί της Πέμπτης.

Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν στις Φιλιππίνες. Ο Μανγκούτ, που είναι αρκετά πιο ισχυρός απ' τον Φλόρενς στις ΗΠΑ, πρόκειται να χτυπήσει το Σάββατο το νησί Λουζόν και κινείται με ανέμους έως 285 χλμ/ώρα.

Typhoon #Mangkhut is expected to cross Luzon early on Saturday, before continuing across the South China Sea. pic.twitter.com/oUCt9XJvq9 — Andrew Miskelly (@andrewmiskelly) 14 Σεπτεμβρίου 2018

Φόβοι στη χώρα, που το 2013 θρήνησε περίπου 6.000 θύματα απ' τον τυφώνα Χαϊγιάν, ενώ και το νησί Λουζόν το 2016 μέτρησε περίπου 14.000 ολοσχερώς κατεστραμμένα σπίτια.