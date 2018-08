Ο Τραμπ ζητά να τελειώσει η έρευνα για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς να τερματίσει την έρευνα σχετικά με την φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Υποστηρίζοντας ότι η έρευνα υπονομεύεται από τη σύγκρουση συμφερόντων του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ και αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε, με ένα tweet, από τον Τζεφ Σέσιονς να «βάλει τέλος αμέσως σε αυτό το στημένο Κυνήγι Μαγισσών προτού κηλιδώσει επιπλέον τη χώρα μας».

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Αυγούστου 2018

Όμως, όπως επισημαίνει το Associated Press, ο Σέσιονς δεν επιβλέπει την έρευνα Μιούλερ από πέρυσι και το καθήκον αυτό το έχει αναλάβει έκτοτε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Ροντ Ροζενστάιν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Πολ Μάναφορτ δικάζεται για δεύτερη μέρα σε δικαστήριο της Βιρτζίνια, για υπόθεση που αφορά τραπεζική απάτη και φοροαποφυγή.

Στην ουσία, τονίζει το AP, ο Τραμπ προσπαθεί να πάρει αποστάσεις απ' τον Μάναφορτ, τον άνθρωπο που τον βοήθησε καθοριστικά στις εκλογές του 2016.

Σήμερα πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter για τον Μάναφορτ πως «δούλεψε για ένα πολύ μικρό διάστημα για μένα».

Paul Manafort worked for Ronald Reagan, Bob Dole and many other highly prominent and respected political leaders. He worked for me for a very short time. Why didn’t government tell me that he was under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion - a Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Αυγούστου 2018

Ο Μάναφορτ ήταν επικεφαλής της καμπάνιας του Τραμπ για περίπου πέντε μήνες το 2016.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τόνισαν πως ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Τραμπ θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω νόμου, καθώς διακίνησε δεκάδες χιλιάδες δολάρια μέσω off shore λογαριασμών.

Αυτή η δίωξη που προέκυψε απ' την έρευνα της επιτροπής Μιούλερ σχετικά με πιθανούς δεσμούς της καμπάνιας του Τραμπ και της Ρωσίας.