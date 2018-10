Ο Τραμπ βλέπει «πολιτική ατζέντα» αλλά όχι την ουσία της κλιματικής αλλαγής

Για «πολιτική ατζέντα» κατηγόρησε ο Ντόναλντ Τραμπ τους επιστήμονες που ειδικεύονται στην κλιματική αλλαγή, αν και πια αποδέχεται ότι δεν είναι φάρσα, όπως έλεγε στο παρελθόν. Παρολ' αυτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που δεν πείθεται ούτε απ' τις μαζικές καταστροφές που βίωσε επί των ημερών του η χώρα του, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται απαραίτητα ο ανθρώπινος παράγοντας για την κλιματική αλλαγή.

«Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι αλλάζει και θα αλλάξει και πάλι για να ξαναγίνει το ίδιο. Δεν πιστεύω ότι είναι φάρσα, νομίζω ότι υπάρχει μάλλον μια διαφορά», δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο CBS.

«Αλλά δεν ξέρω ότι προκαλείται από τον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Αυτό που θα πω είναι το εξής. Δεν θέλω να δώσω τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν θέλω να χάσω εκατομμύρια και εκατομμύρια δουλειές. Δεν θέλω να μπω σε μειονεκτική θέση».

Ο Τραμπ δήλωσε πέρυσι πως θα αποχωρήσει απ' την Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν έκανε λόγο για φάρσα αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

Τον Δεκέμβριο του 2013 στη διάρκεια μιας περιόδου με ιδιαίτερα πολύ κρύο, ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Επέλαση χιονοθύελλας από το Τέξας προς το Τενεσί . Είμαι στο Λος Άντζελες και είναι πάγος. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια απόλυτη και πολύ ακριβή φάρσα!».

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Δεκεμβρίου 2017