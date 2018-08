Ο Τραμπ «βάζει φωτιά» στην τουρκική οικονομία

Σφίγγει το ζωνάρι, κόντρα στις προεκλογικές δεσμεύσεις του, ο Ερντογάν υπό την πίεση που δέχεται η τουρκική οικονομία και το νόμισμα της χώρας, που σήμερα κατέγραψε πτώση 19% έναντι του δολαρίου, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα μια πολιτική λιτότητας και αυστηρής πειθαρχίας, προσπαθώντας συνάμα να καθησυχάσει τις αγορές. Απ' την πλευρά του ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρκέστηκε κυρίως στο να τονώσει το πατριωτικό αίσθημα στη χώρα του, εκτοξεύοντας εθνικιστικές κορώνες την ώρα που η τουρκική λίρα κατρακυλάει και οι πιέσεις στην οικονομία είναι αφόρητες.

Παρουσιάζοντας σήμερα το νέο οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αμπαϊράκ, είπε ότι η Τουρκία θα υιοθετήσει μια νέα οικονομική προσέγγιση, πιο αποφασιστική, βιώσιμη και βασισμένη στη «νοοτροπία της στρατηγικής».

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, καθώς εκείνη την ώρα η τουρκική λίρα υποχωρούσε κατά 16% έναντι του δολαρίου με την ΕΚΤ να εμφανίζεται ανήσυχη λόγω της έκθεσης ευρωπαϊκών τραπεζών στην Τουρκία, ο Αμπαϊράκ είπε ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας θα διατηρηθεί.

«Σε αυτή τη διαδικασία θα εργαστούμε πάνω σε κάθε λεπτομέρεια ενός ευρέος φάσματος που περιλαμβάνει εγχώριους και διεθνείς ενδιαφερόμενους», αναφερόμενος στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχέδιο της Τουρκίας.

«Μια άλλη απ' τις βασικές αρχές μας είναι να παγιώσουμε πλήρη ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής. Αποφεύγω να μιλάω για την Κεντρική Τράπεζα όσο μπορώ και όταν πρέπει να μιλήσω χρησιμοποιώ μια πολύ ευαίσθητη γλώσσα. Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να συνεχιστεί πάντοτε ως αρχή. Είναι πολύ σημαντική. Η ενδυνάμωση της δημοσιονομικής σταθερότητας θα είναι επίσης μια απ' τις κορυφαίες προτεραιότητές μας» πρόθεσε.

Παράλληλα, είπε ότι θα υπάρξει ένας «μετασχηματισμός» στο υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη φορολόγηση και σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα για την εξισορρόπηση της οικονομίας θα περιλαμβάνουν τη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και την βελτίωση της εμπιστοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε άλλωστε «μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχεία και προτεραιότητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», ενώ πρόσθεσε πως η Τουρκία «δεν βλέπει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ως εναλλακτικές μεταξύ τους».

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου υπουργού Οικονομίας δεν φαίνεται όμως να είχαν θετικό αντίκτυπο στην αγορά, καθώς η τουρκική λίρα δεν έδειξε κανένα σημάδι ανάκαμψης.

Λίγο πριν ο Ερντογάν μιλούσε για «οικονομικό πόλεμο», επιστρέφοντας τα πυρά στους νέους δασμούς απ' τις ΗΠΑ. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα ξεπεράσουμε τις καταστροφές και, επιπλέον, θα διεξαγάγουμε με επιτυχία τον οικονομικό πόλεμο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ποντάροντας στο συναίσθημα του λαού.

Ο Ερντογάν κάλεσε επίσης τους συμπολίτες του να ανταλλάξουν τα ξένα νομίσματα που έχουν στην κατοχή τους για να στηρίξουν την τουρκική λίρα λέγοντας ότι πρόκειται για «εθνική μάχη» στον «οικονομικό πόλεμο», που έχει κηρυχθεί, όπως υποστήριξε, στην Τουρκία.

«Αν έχετε δολάρια, ευρώ ή χρυσό στο προσκέφαλό σας, πηγαίνετε στις τράπεζες για να τα ανταλλάξετε με τουρκικές λίρες. Είναι μια εθνική μάχη», είπε σε ομιλία του στην Μπαϊμπούρτ, που αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Θα είναι η απάντηση του έθνους μου σε εκείνους που μας κήρυξαν οικονομικό πόλεμο» συνέχισε ο Ερντογάν δείχνοντας με το δάκτυλο ένα μυστηριώδες «λόμπι των επιτοκίων» το οποίο δεν προσδιόρισε.

«Ίσως έχουμε ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχουν δοκιμάσει για να κάνουν τη χώρα μας να γονατίσει» είπε ακόμη ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Ευθύνη έχουμε απέναντι σε εσάς, όχι στον Τζορτζ ή τον Χανς αλλά στον Αμχέτ, τον Μεχμέτ και την Αϊσέ».

Ο Τραμπ, όμως, δηλώνει ορκισμένος να κλιμακώσει την κατάσταση προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει. Ακόμη και την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν, εκείνος διεμήνυε μέσω του Twitter ότι θα αναλάβει περαιτέρω δράση. «Μόλις έδωσα εντολή για διπλασιασμό των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο με σεβασμό στην Τουρκία, καθώς και το νόμισμά της, η τουρκική λίρα, καταρρέει ραγδαία έναντι του πολύ ισχυρού μας δολαρίου!» «Το αλουμίνιο τώρα θα φορολογείται με 20% και ο χάλυβας με 50%» έγραψε ακόμη και πρόσθεσε: «Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές σε αυτή τη φάση».

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Αυγούστου 2018