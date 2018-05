Ο Τραμπ αποφασίζει για την πυρηνική συμφωνία με Ιράν

Μία καθοριστική απόφαση για τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στη Μέση Ανατολή, θα πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις προσεχείς ώρες.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter, αύριο (Τρίτη, στις 9 ώρα Ελλάδας) θα ανακοινώσει την απόφασή του για το εάν η Ουάσινγκτον θα αποχωρήσει ή όχι από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε το 2015 (μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) και επέβαλε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση ορισμένων από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη χώρα.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Μαΐου 2018