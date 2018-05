Ο Τραμπ απειλεί, το Ιράν σχεδιάζει

Η ανακοίνωση της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ για αποχώρηση από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν προκαλεί αναταράξεις σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Εάν η Τεχεράνη εκκινήσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες», απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που Ιρανός κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει πως η χώρα του έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει η απόσυρση της Ουάσινγκτον από τη διεθνή συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, το βράδυ της Τρίτης «άναψε φωτιές» με την απόφαση του και μία μέρα μετά διατήρησε υψηλούς τόνους τονίζοντας ότι το Ιράν είτε θα διαπραγματευτεί είτε «κάτι θα συμβεί».

Ο Ντ. Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν εκκινήσει εκ νέου το πυρηνικό της πρόγραμμα θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές συνέπειες».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται με τους συμμάχους τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Αυτή η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια, τα συμφέροντα και την ευημερία των πολιτών μας», σημείωσε ο υπουργός.

Με τους Ευρωπαίους να ξεκαθαρίζουν ότι θα προσπαθήσουν να μείνουν σταθερά δεμένοι στη συμφωνία, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσει την αποχώρηση των ΗΠΑ όπως δήλωσε ο Ιρανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχαμάντ Μπακέρ Νομπάκχτ.

«Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Σχεδιασμού του Ιράν έχει καταρτίσει ένα σχέδιο αναλογικού χαρακτήρα με τις συνθήκες εξόδου της Αμερικής από την πυρηνική συμφωνία», τόνισε ο Νόμπακχτ σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για το σχέδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσπωπος σημείωσε πως η ιρανική κυβέρνηση να έχει καταρτίσει προϋπολογισμούς για να αντιμετωπίσει τα διάφορα σενάρια.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η απόφαση Τραμπ για αποχώρηση από την JCPOA θα οδηγήσει στην απώλεια εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας στις ΗΠΑ.

Iranian lawmakers set fire to the U.S. flag inside the country's parliament following President Trump's decision to withdraw from the Iran nuclear agreement. https://t.co/z3vo5f3oLq pic.twitter.com/aYLPdYMpgG

— NBC News (@NBCNews) 9 Μαΐου 2018