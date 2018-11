Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω Ουκρανικού

Με ένα «τιτίβισμα» ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αργεντινή, λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο στο περιθώριο της συνόδου του G20 στο Μπουένος Άιρες.

Αφότου παρέλαβε την έκθεση για το περιστατικό στο στενό του Κερτς, που έχει προκαλέσει αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter:

«Με βάση το γεγονός ότι τα πλοία και το πλήρωμα δεν έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία από τη Ρωσία, αποφάσισα ότι θα είναι προς το καλύτερο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να ακυρώσω την προηγουμένως προγραµµατισθείσα συνάντηση στην Αργεντινή με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσμένω σε μια ουσιαστική σύνοδο κορυφής ξανά αμέσως μόλις η κατάσταση επιλυθεί!».

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Νοεμβρίου 2018