Η Στόρμι Ντάνιελς μήνυσε τον Ντόναλντ Τραμπ

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε η Στόρμι Ντάνιελς για ένα πρόσφατο tweet του, που όπως καταγγέλλει αφήνει υπόνοιες ότι εκείνη είπε ψέματα σχετικά με ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου δέχθηκε απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα ώστε να μην συζητήσει με κανέναν την φερόμενη σεξουαλική σχέση της με τον ίδιο.

Η κατά κόσμον Στέφανι Κλίφορντ κατέθεσε τη μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αναφέροντας ότι στις 18 Απριλίου ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε ένα σχόλιο σχετικά με το σκίτσο ενός άνδρα, τον οποίο η πρώην πορνοστάρ κατηγορεί ότι την απείλησε το 2011, πέντε χρόνια μετά την φερόμενη ερωτική επαφή της με τον Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε γράψει το εξής: «ένα σκίτσο χρόνια αργότερα για έναν ανύπαρκτο άνδρα. Μια απόλυτα βρώμικη δουλειά, που μεταδίδουν τα ΜΜΕ των “Fake News” για τους ανόητους (αλλά το γνωρίζουν)!».

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Απριλίου 2018