Ο σούπερ τυφώνας Μανγκούτ πλησιάζει τις Φιλιππίνες

Ο Φλόρενς και ο Μανγκούτ έχουν θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις ΗΠΑ και τις Φιλιππίνες ενώ χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να προφυλαχθούν από τους ισχυρούς ανέμους και τις πλημμύρες. Ο Μανγκούτ, που είναι αρκετά πιο ισχυρός απ' τον Φλόρενς, πρόκειται να χτυπήσει το Σάββατο το νησί Λουζόν και κινείται με ανέμους έως 285 χλμ/ώρα.

Οι αρχές στις Φιλιππίνες έχουν δώσει εντολή σε χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς το βόρειο τμήμα της χώρας ετοιμάζεται να χτυπηθεί απ' τον σφοδρό τυφώνα.

Ο τυφώνας, κατηγορίας 5, έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό την ανατολική και νοτιοανατολική Ασία, αφού η περιοχή αναμένεται να πληγεί και από ένα δεύτερο τυφώνα, τον Μπαριγιάτ.

Συνολικά εκτιμάται ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν στις Φιλιππίνες. Ο Μανγκούτ, που είναι αρκετά πιο ισχυρός απ' τον Φλόρενς στις ΗΠΑ, πρόκειται να χτυπήσει το Σάββατο το νησί Λουζόν και κινείται με ανέμους έως 285 χλμ/ώρα.

Στην Αμερική, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) υποβάθμισε την Παρασκευή τον τυφώνα σε κατηγορία 1 (της 5βαθμης κλίμακας Saffir-Simpson), αλλά προειδοποίησε για «πολύ επικίνδυνους ανέμους» τις επόμενες ώρες.

Μια γυναίκα και το μωρό της ήταν τα πρώτα θύματα του τυφώνα Φλόρενς που πλήττει από το πρωί τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλμινγκτον, στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μητέρα και παιδί σκοτώθηκαν όταν ένα δέντρο έπεσε στο σπίτι τους. Ο πατέρας του μωρού τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Στο Πέντερ Κάουντι, μια γυναίκα έχασε επίσης τη ζωή της όταν υπέστη καρδιακή προσβολή και το ασθενοφόρο δεν κατάφερε να φτάσει στο σπίτι της επειδή οι δρόμοι ήταν αποκλεισμένοι.

Περισσότερα από 150.000 σπίτια στη Βόρεια Καρολίνα παραμένουν χωρίς ρεύμα μετά το πέρασμα των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων.

Παράκτιοι δρόμοι πλημμύρισαν από τα τεράστια κύματα που προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Ο Φλόρενς, άρχισε να χτυπάει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, νωρίς την Παρασκευή.

Ορισμένες πλημμυρισμένες ζώνες είναι υπερβολικά επικίνδυνες ώστε να μπορέσουν να επέμβουν οι διασώστες, δήλωσε ο Τζεφ Μπάιαρντ, αναφερόμενος στους ανθρώπους που αψήφησαν την εντολή εκκένωσης και βρίσκονται τώρα σε δυσχερή θέση.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τις ακτές της Καρολίνας και της Βιρτζίνιας, με περισσότερους από 20.000 να καταφύγουν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Το NHC ανακοίνωσε πως οι άνεμοι έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα χτυπώντας με μανία την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

Δεδομένου του μεγέθους της καταιγίδας και της αργής ταχύτητας που κινείται, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο Φλόρενς θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοιες καταστροφές με αυτές που παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Χιούστον κατά τη διάρκεια του τυφώνα Χάρβει, μόλις πριν από ένα χρόνο.

Στην ανατολική και νοτιοανατολική Ασία οι κάτοικοι των Φιλιππίνων προετοιμάζονται για έναν ακόμα σούπερ τυφώνα που απέχει λίγες ώρες από το νησί Λουζόν.

Ο Μανγκούτ έχει ήδη διασχίσει το Γκουάμ και τα νησιά Μάρσαλ στον Ειρηνικό, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Τμήματα του Γκουάμ έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής.

Αρκετές επαρχίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις ενώ το επίπεδο απειλής αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με την Ατμοσφαιρική, Γεωφυσική και Αστρονομική Υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Οι κάτοικοι έχουν λάβει ειδοποιήσεις για γενικευμένη διακοπή των υπηρεσιών ηλεκτρισμού και επικοινωνιών και για πιθανές πλημμύρες σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές.

Το Εθνικό Συμβούλιο για τη Μείωση και Διαχείριση Κινδύνων και Καταστροφών (NDRRMC), προέβλεψε ότι 5,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε ακτίνα 125 χιλιομέτρων από το κέντρο του τυφώνα θα βρεθούν εκτεθειμένοι.

Category 5 tropical cyclone landfalls anywhere on the globe are rare ...

Super Typhoon #Mangkhut is near its maximum intensity as it landfalls Luzon in the next few hours. Satellite T 7.2 just a bit ago = 145-150 knots. pic.twitter.com/qNFqhGo72t

— Ryan Maue | weathermodels.com (@RyanMaue) 14 Σεπτεμβρίου 2018