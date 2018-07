Ο πρόεδρος, τα fake news και η τρικυμία

Οι σημερινές επαφές του προέδρου των ΗΠΑ και της πρωθυπουργού της Βρετανίας πραγματοποιήθηκαν στη σκιά των όσων δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Τερέζα Μέι στην εφημερίδα «Sun», όμως ο ίδιος ο «πλανητάρχης» φρόντισε να θολώσει ακόμη περισσότερο τα νερά.

Σε ένα ακόμη ρεσιτάλ αυτοαναίρεσης και πιστός στο δόγμα του «προκαλούμε αναμπουμπούλα» (σ.σ. για να το πούμε... δόκιμα) κατάφερε να διαψεύσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συνέντευξή του στην «Sun» (η οποία είναι ούτως ή άλλως... ένοχη για κιτρινισμό σε αμέτρητες περιπτώσεις) ήταν «fake news».

Επισήμανε ότι οι δημοσιογράφοι της Sun δεν συμπεριέλαβαν στη συνέντευξη τα όσα... θετικά είπε για την Τερέζα Μέι και έβαλαν μόνο τα αρνητικά, προσθέτοντας ότι πάντα καταγράφει τις συνεντεύξεις του και ότι δεν άσκησε κριτική στην πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Κατά την ομιλία του είπε ότι συναντήθηκε με δύο «καλά παιδιά» από την Sun και όταν τον ενημέρωσαν ότι ο ένας βρίσκεται στη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ τον ρώτησε εάν συμπεριέλαβε στο άρθρο του τα καλά λόγια που είπε για την Μέι. Ο δημοσιογράφος της Sun του απάντησε ότι το έκανε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ του απάντησε «που στο Ίντερνετ;». Ο δημοσιογράφος του είπε ότι συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο με τον κ. Τραμπ να τον μαλώνει ότι δεν το έβαλαν στον τίτλο.

Here you go ⁦@realDonaldTrump⁩. See, we did report the nice things #PhewNotFakeNews pic.twitter.com/QKnr5dhgZn

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) 13 Ιουλίου 2018