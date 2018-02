Ο Ολυμπιακός ξέσπασε στη Φενέρμπαχτσε

Με το ευρύ 95-70 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, επιστρέφοντας στις νίκες και στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Euroleague. Πλέον, το ρεκόρ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο 14-7 (νίκες - ήττες) και ισοβαθμεί με τη Φενερμπαχτσέ (υπερτερεί στην ισοβαθμία, καθώς είχαν κερδίσει και στην Πόλη).

Στο ματς της 21ης αγωνιστικής, η ελληνική ομάδα φάνηκε αποφασισμένη για τη νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας γρήγορα το υπέρ της προβάδισμα σε διψήφιο νούμερο.

Παρά την αντίδραση των Τούρκων που επιχείρησαν να ψαλιδίσουν τη διαφορά, ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, κάνοντας ρεκόρ ευστοχίας στα τρίποντα (13/17, ήτοι 76,5%).

