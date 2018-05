Ο Μπουφόν λέει «αντίο» στη Γιουβέντους

«Το Σάββατο θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι (σ.σ: απέναντι στη Βερόνα) με τη Γιουβέντους».



Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου, έχοντας δίπλα του τον επικεφαλής της Γιουβέντους Αντρέα Ανιέλι, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη «Γηραιά Κυρία» έπειτα από 17 χρόνια καριέρας.

Όμως, δεν σταματά το ποδόσφαιρο.

«Έχω δεχτεί προτάσεις για να αγωνιστώ σε άλλες ομάδες, αλλά και πιο σημαντικές προτάσεις για να συνεχίσω από άλλη θέση εκτός γηπέδου. Είναι κάτι που πρόκειται να αποφασίσω την ερχόμενη εβδομάδα. Τότε θα έρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Σίγουρα, όμως, δεν πρόκειται να παίξω στην Ιταλία. Πριν από 15 ημέρες ήμουν ένας... πρώην ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει», τόνισε ο Ιταλός τερματοφύλακας της Γιουβέντους.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπουφόν έχει δεχτεί πρόταση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ την κατάσταση παρακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, ομάδες του MlS, Αργεντινής και της Κίνας.

«Φτάνω σ' αυτό το τέλος της διαδρομής με τη Γιουβέντους ήρεμος και ευτυχισμένος. Γεμάτος συναισθήματα που είναι προϊόν της τύχης μου να βρεθώ σε αυτόν τον σύλλογο και να συνεργαστώ με υπέροχους ανθρώπους. Ηταν μια υπέροχη διαδρομή. Τώρα αφήνω το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε έναν εκπληκτικό φίλο και παίκτη, τον Κιελίνι».

There will never be anyone like @GianluigiBuffon.



Thank you, Gigi. You are truly #UN1CO. pic.twitter.com/KLLi7TZSTU

— JuventusFC (@juventusfcen) 17 Μαΐου 2018