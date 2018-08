Ο ΛεΜπρον Τζέιμς στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε μέσω twitter στον σούπερ σταρ του NBA, ΛεΜπρoν Τζέιμς.

Αφορμή στάθηκε συνέντευξη που έδωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Λος Άντζελες Λέικερς στον δημοσιογράφο του CNN, Ντον Λέμον, λίγο καιρό αφότου το ίδρυμα LeBron James Family και τα Δημόσια Σχολεία του Εϊκρον στο Οχάιο δημιούργησαν ένα νέο δημοτικό σχολείο για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο στη γενέτειρα του 33χρονου άσου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο ΛεΜπρον Τζέιμς μίλησε για την επίδραση που έχουν τα σπορ και σημείωσε με έμφαση ότι ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους.

Σχολίασε, επίσης, ότι αισθάνεται πως ο Τραμπ «χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να μας χωρίσει κάπως». «Ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ κάτι που χωρίζει τους ανθρώπους. Ήταν πάντα κάτι που φέρνει κάποιον κοντά», πρόσθεσε.

Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ ήρθε τέσσερις μέρες μετά τη μετάδοση της συνέντευξης.

Στο μεταμεσονύχτιο «τιτίβισμά» του ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μόλις έδωσε συνέντευξη στον πιο χαζό άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Ντον Λέμον. Έκανε τον ΛεΜπρον να φαίνεται έξυπνος, κάτι που δεν είναι εύκολο».

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Αυγούστου 2018