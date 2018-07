Ο Λάνθιμος άφησε τις Κάνες για τη Μόστρα

Αλλάζει φεστιβαλικά στέκια ο Γιώργος Λάνθιμος. Μετά από τρεις ταινίες στις Κάνες και τρία βραβεία, ένα για την καθεμιά τους («Κυνόδοντας», «Αστακός», «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού»), ο Ελληνας σκηνοθέτης με τη διεθνή εδώ και καιρό καριέρα θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στο άλλο μεγάλο φεστιβάλ, τη Μόστρα.

Η νέα του ταινία «The Favorite», μια παραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου-Ιρλανδίας-ΗΠΑ, επιλέχτηκε για το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 75ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας (29 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου), που ανακοινώθηκε χθες. Να του ευχηθούμε να πάρει το Χρυσό Λιοντάρι, έχει άλλωστε ήδη βραβευτεί και στη Βενετία με την πρώτη. Οι «Αλπεις» του πήραν το 2011 το βραβείο σεναρίου.

Το «The Favorite» είναι μια ταινία εποχής, το σενάριο αυτή τη φορά δεν το έχει γράψει ο Ευθύμης Φιλίππου, αν και από το τρέιλερ, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, είναι φανερή -και τρισχαριτωμένη- αυτή η πινελιά του σουρεαλισμού και της παραδοξότητας που κόλλησε στην τέχνη του Λάνθιμου τον τίτλο «weird». Eστω κι αν οι ηρωίδες του είναι υπαρκτά, ιστορικά πρόσωπα και φοράνε κρινολίνα, που λέει ο λόγος, ο σκηνοθέτης «νορμάλ» ταινία εποχής δεν θα μπορούσε να γυρίσει.

Η ιστορία που αφηγείται εκτυλίσσεται στην Αγγλία, στις αρχές του 18ου αιώνα, ενώ κυβερνά η αδύναμη βασίλισσα Αννα (Ολίβια Κόλμαν) με όλη την εξουσία να βρίσκεται στην πραγματικότητα στα χέρια της στενής της φίλης λαίδης Σάρα (Ρέιτσελ Βάις). Μέχρι που εμφανίζεται μια νέα, γοητευτική ακόλουθος της βασίλισσας, η Αμπιγκέιλ (Εμα Στόουν), ξαδέλφη της Σάρα, και αρχίζει ένας σφοδρός ανταγωνισμός για το ποια από τις δύο θα έχει τη στενότερη σχέση με την Αννα. Να σημειώσουμε ότι ο άλλος Ελληνας της ταινίας είναι ο μόνιμος μοντέρ του Λάνθιμου, Γιώργος Μαυροψαρίδης.

«The Ballad of Buster Scruggs», των αδελφών Κοέν |

Κατά γενική παραδοχή το φετινό πρόγραμμα της Μόστρα είναι εξαιρετικό. Ο ανταγωνισμός, μεγάλος. Οι σκηνοθέτες, σταρ. Και οι ταινίες, από αυτές που πάνε με φουλ ταχύτητα στα Οσκαρ (πρόεδρος της επιτροπής, ο Μεξικανός Γκιγέρμο ντελ Τόρο, περσινό Χρυσό Λιοντάρι και θριαμβευτής στα Οσκαρ με τη «Μορφή του Νερού»).

«Peterloo», του Μάικ Λι |

Κατ’ αρχήν μπορεί οι Κάνες να τα έσπασαν με το Netflx μετά την κατακραυγή των Γάλλων επαγγελματιών του σινεμά, η Βενετία όμως του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες με τουλάχιστον τέσσερις παραγωγές του. Ανάμεσά τους το νέο γουέστερν των Τζόελ και Ιθαν Κοέν, «The Ballad of Buster Scruggs», με τους Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Ζόι Καζάν, Λίαμ Νίσον και Τομ Γουέιτς, που ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά, το docudrama «22 July» του Πολ Γκρίνγκρας, το οποίο αναφέρεται στο μακελειό που προξένησε το 2011 στη Νορβηγία με 77 νεαρά θύματα ο ακροδεξιός Αντερς Μπρέιβικ, και το μαυρόασπρο, αυτοβιογραφικό «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, φόρος τιμής στο Μεξικό της νιότης του και γυρισμένο φυσικά στα μεξικάνικα, πρώτη φορά μετά το 2001 και την ταινία του «Θέλω και τη μαμά σου». Το Netflx έχει βάλει το χεράκι του και στην ολοκλήρωση, μετά από μισό αιώνα, της ατελείωτης ταινίας του Ορσον Ουέλς «The Other Side of the Wind» με τους Τζον Χιούστον και Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού.

Πίσω στο διαγωνιστικό με τις 21 ταινίες, συναντάμε το πολυαναμενόμενο «Peterloo» του Μάικ Λι, πάλι ταινία εποχής μετά τον ζωγράφο «Mr. Turner», αλλά με πολιτικό αυτή τη φορά περιεχόμενο, την περίφημη σφαγή του 1919 στο Μάντσεστερ, όταν στρατός και αστυνομία επιτέθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου που διαδηλωνε ζητώντας κοινοβουλευτικές μεταρρυθμίσεις. Ο Λούκα Γκουαντανίνο φέρνει στη Μόστρα ένα ριμέικ τού «Suspiria» του Ντάριο Αρτζέντο με την Τίλντα Σουίντον και την Ντακότα Τζόνσον. Ο βραβευμένος με Οσκαρ Ούγγρος Λάζλο Νέμες διαγωνίζεται με το «Sunset», τη δεύτερη ταινία του, τοποθετημένη στη Βουδαπέστη πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που θεωρούνταν καλλιτεχνικό κέντρο της Ευρώπης.

Η Γαλλία φυσικά δεν απουσιάζει από τη Μόστρα, αν και οι σκηνοθέτες της προτιμούν τις Κάνες. Ο Ολιβιέ Ασαγιάς υπογράφει το «Doubles Vies» με την αγαπημένη του Ζιλιέτ Μπινός και ο Ζακ Οντιάρ, στην πρώτη του αγγλόφωνη ταινία «The Sister Brothers», γυρίζει ένα σκοτεινό κωμικό γουέστερν με τους Τζέικ Γκίλενχαλ και Γιόακιν Φίνιξ. Τέλος, ο Τζούλιαν Σνάμπελ στο «At Eternity Gate» προσπαθεί να συλλάβει το βασανισμένο μυαλό του Βίνσεντ Βαν Γκογκ με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε, και ο Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ τού «Οι ζωές των άλλων» επιστρέφει με το «Work Without Author», ψυχολογικό θρίλερ στη συγχρονη Γερμανία.

Να θυμίσουμε ότι είχε ήδη ανακοινωθεί πως η Μόστρα θα ανοίξει με το «The First Man» του Ντάμιεν Σαζέλ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να ερμηνεύει τον αστροναύτη Νιλ Αρμστρονγκ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα και οι ειδικές προβολές. O Tέρενς Μάλικ θα φέρει μια μεγαλύτερη βερσιόν (τρεις ώρες και κάτι) της ταινίας του «Το δέντρο της ζωής», ενώ πολύ περισσότεροι ή μάλλον περισσότερες περιμένουν την πρεμιέρα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος της Ελενα Φεράντε «Η υπέροχη φίλη μου» από τον Σαβέριο Κονστάντσο. Χρυσά Λιοντάρια για την προσφορά τους στην τέχνη θα πάρουν η Βανέσα Ρεντγκρέιβ και ο Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ.

Ελληνας μικρομηκάς με «Λεωφόρο Πατησίων» στο τμήμα Orizzonti

«Λεωφόρος Πατησίων» του Θανάση Νεοφώτιστου (δεξιά) |

Στο κεντρικό, σημαντικό τμήμα Orizzonti, με τον διεθνή διαγωνιστικό χαρακτήρα και ταινίες, που αντιπροσωπεύουν τις πιο σύγχρονες και προωθημένες αισθητικές τάσεις στο σινεμά, συμμετέχει κι ένας Ελληνας σκηνοθέτης. Στο τμήμα για ταινίες μικρού μήκους. Πρόκειται για τον γνωστό από το Φεστιβάλ Δράμας Θανάση Νεοφώτιστου, βραβευμένο δυο φορές, με την «Προσευχή» (2014) και το ντοκιμαντέρ «Πωγωνίσκος» (2015).

Η νέα του ταινία, η «Λεωφόρος Πατησίων», είναι ένα μονοπλάνο διάρκειας δώδεκα λεπτών γυρισμένο στο κέντρο της Αθήνας. Η ηρωίδα του, η Κατερίνα, που την ερμηνεύει η Μαρίνα Συμεού, είναι μια ηθοποιός που πηγαίνει σε μια πολύ σημαντική οντισιόν. Για τον σπουδαιότερο, ίσως, ρόλο της καριέρας της. Το κινητό της, που χτυπάει, της θυμίζει τον άλλο μεγάλο ρόλο της, τον 6χρονο γιο της, που έμεινε αναπάντεχα μόνος του στο σπίτι. Αρχίζει μια φοβερή αγωνία που ποια γυναίκα δεν τη νιώθει. Θα βρει κάποιον να τον προσέχει; Τι τον έπιασε τον μικρό και άρχισε ξαφνικά να μαγειρεύει; Γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο; Κι αν έπαθε κάτι; Η Κατερίνα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη επιλογή της ζωής της. Οντισιόν ή παιδί;

Πρόσφατα ο Θανάσης Νεοφώτιστου απέσυρε τη «Λεωφόρο Πατησίων» από το 41ο Φεστιβάλ Δράμας θεωρώντας ότι ο μεγάλος αριθμός των ταινιών του εθνικού διαγωνιστικού τμήματος (68) δεν θα αφήσει την ταινία του να επικοινωνήσει με το κοινό.