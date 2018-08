Ο καύσωνας υποχωρεί, οι πυρκαγιές επιμένουν

Θερμοκρασίες ρεκόρ άγγιξε αυτό το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος στην ιβηρική χερσόνησο. Την ίδια ώρα, μία μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται στην Πορτογαλία, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 47 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Πορτογαλίας, πολύ κοντά στο ρεκόρ των 47,3 βαθμών που έχει καταγραφεί στη χώρα, καθώς και στο πανευρωπαϊκό ρεκόρ υψηλότερες θερμοκρασίας που κατέχει η Αθήνα από τον Ιούλιο του 1977.

Ο καύσωνας ήδη άρχισε να υποχωρεί, αν και οι περισσότερες περιοχές παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές και θερμοπληξία μέχρι τη Δευτέρα. Πάντως, μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου.

