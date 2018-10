Ο Κάβανο, το FBI και οι ψηφοφορίες

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην αμερικανική Γερουσία το πόρισμα του FBI σχετικά με τις κατηγορίες τριών γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις από τον Μπρετ Κάβανο, που ενδέχεται να μπλοκάρει τον διορισμό του στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, τα συμπεράσματα της έκθεσης δεν θα δημοσιοποιηθούν, ενώ οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι η έρευνα ήταν πολύ περιορισμένη και ότι δεν περιλαμβάνει βασικούς μάρτυρες.

Το FBI ξεκίνησε τη διερεύνηση του εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αφού η Κριστίν Μπλέιζι Φορντ κατήγγειλε ότι ο Κάβανο είχε αποπειραθεί να τη βιάσει όταν ήταν έφηβοι στη δεκαετία του 1980, όμως δεν πήρε τελικά κατάθεση από την καθηγήτρια, που έκανε την αρχική καταγγελία, σύμφωνα με δικηγόρο της.

Η ίδια την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας εξιστορώντας την απόπειρα βιασμού της από τον 53χρονο υπερσυντηρητικό δικαστή και δηλώνοντας τρομοκρατημένη, αφού δίστασε να πάρει τη μεγάλη απόφαση να μιλήσει δημόσια ενώ πλέον δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ανακριτές μίλησαν στην Ντέμπορα Ραμίρεζ, που έχει κατηγορήσει τον Κάβανο πως υπό την επήρεια αλκοόλ τής έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε πάρτι, όταν ήταν συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, και ότι υπέδειξε πάνω από 20 πιθανούς μάρτυρες.

Οι γερουσιαστές αναμένεται ότι θα εξετάσουν την αναφορά του FBI σήμερα και υπό περιοριστικούς όρους, καθώς ένα αντίγραφο της, θα είναι διαθέσιμο σε μία ασφαλή αίθουσα εντός του υπογείου στο Καπιτώλιο.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί θα συμμετάσχουν σε μίας αποφασιστικής σημασίας ψηφοφορία αύριο αναφορικά με την επικύρωση ή μη του διορισμού, που αναμένεται ότι θα δρομολογήσει τις εξελίξεις για την τελική ψηφοφορίας στην ολομέλεια του Σώματος στο Σάββατο.

Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, επιδιώκει την ταχεία ολοκλήρωση της αυριανής διαδικασίας και απέρριψε την κριτική των Δημοκρατικών ότι αυτή θα διεξαχθεί πολύ γρήγορα υποστηρίζοντας πως το διάστημα που θα μεσολαβήσει από σήμερα θα είναι αρκετό για να αξιολογήσουν τα ευρήματα του FBI.

Απέρριψε επίσης πρόταση του ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, με την οποία και ζητούσε να γίνει ενημέρωση από το FBI για την έρευνα σε όλους τους γερουσιαστές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Δημοκρατικοί θα το χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα για την καθυστέρηση της διαδικασίας.

Έτσι η πρόσβαση των γερουσιαστών θα περιοριστεί στις βασικές πληροφορίες που προέκυψαν από τη νέα έρευνα που έκανε το FBI για τον Κάβανο, με τον κίνδυνο ο καθένας να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα από την ανάγνωση των συμπερασμάτων της αναφοράς.

Επίσης, οι Ρεπουμπλικάνοι Τζεφ Φλέικ, Σούζαν Κόλινς και Λίζα Μαρκόβσκι είχαν ζητήσει την καθυστέρηση της επικύρωσης του διορισμού για μία εβδομάδα, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο FBI, προκειμένου να εξετάσει τους ισχυρισμούς της Φορντ και της Ραμίρεζ.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εξαρτάται από το κατά πόσο θα υπάρξουν διαρροές στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, καθώς εάν όλοι οι Δημοκρατικοί καταψηφίσουν, οι πρώτοι θα έχουν περιθώριο για μόνο μία διαφοροποίηση. Μέχρι στιγμής πέντε Δημοκρατικοί δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους.



Η σοβαρή πολιτική του διάσταση του σκανδάλου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οδηγούν στην κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων.

Oι Δημοκρατικοί εστιάζουν την κριτική τους στον περιστασιακό χαρακτήρα της έρευνας κι ως προς την συνήθεια του Κάβανο να πίνει, ενώ εκτιμούν ότι ο ίδιος, παραπλάνησε τους γερουσιαστές σχετικά με το ζήτημα αυτό, στην διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε στην καθυστέρηση αυτή, όταν έγινε κατανοητό ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζονταν ο απαραίτητος αριθμός των 50 θετικών ψήφων που απαιτούνται για την επικύρωση του διορισμού.

Wow, such enthusiasm and energy for Judge Brett Kavanaugh. Look at the Energy, look at the Polls. Something very big is happening. He is a fine man and great intellect. The country is with him all the way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Οκτωβρίου 2018