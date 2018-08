Ο ισχυρός τυφώνας Λέιν χτυπά τη Χαβάη

Τα πρώτα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την έλευση του τυφώνα Λέιν, κατηγορίας 4, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Χαβάης, που περιμένουν την κορύφωσή τους το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) και έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Το αρχιπέλαγος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ έχουν στηθεί καταφύγια για τους κατοίκους που απομακρύνονται με κάθε μέσο από τις ακτές των νησιών.

Το Μεγάλο Νησί είναι ήδη αντιμέτωπο με ισχυρές καταιγίδες και οι μετεωρολόγοι περιμένουν ότι στα νησιά του αρχιπελάγους ακόμη και 30 χιλιοστά βροχής. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατολισθήσεις, πλημμύρες και μεγάλα θαλάσσια κύματα.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του εθνικού κέντρου τυφώνων του Ειρηνικού (CPHC) που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12.00 τοπική ώρα, ο τυφώνας Lane βρισκόταν 370 χλμ από την ακτή Καϊλούα-Κόνα (δυτικά του κύριου νησιού) και 540 χιλιόμετρα από τη Χονολουλού, πρωτεύουσα της Χαβάης.

Hurricane Lane, currently a Category 4 with 140 mph maximum sustained wind, could become the first major hurricane to make landfall in Hawaii in 26 years https://t.co/r8T5hnal72



Watch on Facebook: https://t.co/bFrwQ5aqda



Follow live storm updates: https://t.co/YOLjjIVqdS pic.twitter.com/7f58U753AO

— CNN (@CNN) 23 Αυγούστου 2018