Ο Ευκλ. Τσακαλώτος αυτοσαρκάζεται

Στον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζιοβάνι Τρία, ήταν στραμμένα χθες τα φώτα τα δημοσιότητας καθώς το Eurogroup ζήτησε από την κυβέρνηση της Ιταλίας να αναθεωρήσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της, αλλά η Ρώμη συνεχίζει να τηρεί αδιάλλακτη στάση.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή των Financial Times στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών προσερχόμενος στη συνεδρίαση και βλέποντας τον Ιταλό ομόλογό του περιστοιχισμένο από κάμερες, σχολίασε «Τhat used to be me» («Κάποτε ήμουν εγώ στη θέση του»).

The new eurogroup: as cameras swarm around Italy's finance minister Giovannia Tria today, Greek's Euclid Tsakalotos is heard muttering "that used to be me"

