Ο Αβορίγινας φυγάς

Γλυκιά πατρίδα ★★★☆☆

(Sweet Country, Αυστραλία, 2017, 113’)

σκηνοθεσία: Γουόρικ Θόρντον

ηθοποιοί: Χάμιλτον Μόρις, Μπράιαν Μπράουν, Σαμ Νιλ

Οταν η άφατη βία, η εξοργιστική αδικία μεταφέρονται στο σινεμά με τρόπο ήσυχο, σιωπηλό, εικαστικά λυρικό, σπάνε κόκαλα και συνειδήσεις: μια τέτοια περίπτωση είναι η ταινία του Αυστραλού Γουόρικ Θόρντον που διαγωνίστηκε στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Στην αυστραλέζικη έρημο του 1920, της βρετανικής εποίκησης και του ακραίου ρατσισμού, ο Σαμ, ένας μεσήλικας Αβορίγινας, σκοτώνει αμυνόμενος έναν Αγγλο αγρότη. Φυγάς, μαζί με τη γυναίκα του, διανύει το αφιλόξενο τοπίο, καταδιωκόμενος από τις Αρχές κι από τη συμπυκνωμένη οργή των λευκών.

Βασισμένος σε μια πραγματική τραγωδία, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στο παρόν του και σε σχεδόν αντανακλαστικά flash forwards, που προοικονομούν τη φρίκη της τιμωρίας, ο Θόρντον κάνει ένα ανθρωπιστικό γουέστερν, πανέμορφο και χαμηλότονο, ποτέ κραυγαλέο, που όμως μιλά με τέχνη και δύναμη για το φυλετικό μίσος.

ΔΑΝΑΟΣ, ΔΙΑΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, ΡΙΒΙΕΡΑ, ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Η Τζούλιετ, γυμνή ★★½☆☆☆

(Juliet, Naked, ΗΠΑ, 2018, 105’)

σκηνοθεσία: Τζέσι Πέρετς

ηθοποιοί: Ιθαν Χοκ, Ρόουζ Μπερν, Κρις Ο’Ντάουντ

Η απόδειξη ότι οι προσωπικές ιστορίες φτιάχνουν μεγαλύτερους μύθους από τους «μύθους» που θαυμάζουμε, σε βερσιόν χαριτωμένης ρομαντικής κομεντί. Η Ανι ζει μια μακροχρόνια αλλά αδιέξοδη σχέση με τον Ντάνκαν, ο οποίος της αφιερώνει λιγότερη προσοχή απ’ ό,τι στο fan blog του για τον πάλαι ποτέ ένδοξο και τώρα μάλλον παρηκμασμένο ρόκερ Τάκερ Κρόου.

Οταν, σε πείσμα κάθε ρεαλισμού, η Ανι θα έρθει σε επαφή με τον Τάκερ, η δική τους ιστορία θα ξεφύγει από στίχους τραγουδιών και κουτσομπολιά και θα στηριχτεί, ετοιμόρροπα, σε δύο ζωές που προσπαθούν να μην καταρρεύσουν. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι, γυρισμένη μέσα στον θαλασσινό αέρα του Κεντ, με χιούμορ και τρεις φωτεινούς πρωταγωνιστές, η «Τζούλιετ» αποδεικνύεται αξιαγάπητη, παρά την αφέλειά της ή χάρη σ’ αυτήν.

NOVACINEMA ODEON ΓΛΥΦΑΔΑ, NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ, ODEON ESCAPE ΙΛΙΟΝ, ODEON STARCITY, ΑΕΛΛΩ CINEMAX, ΑΛΕΞ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΑΛΣΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΜΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΝΟΙΞΙΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΕΚΡΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, ΣΙΝΕ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ

Στις Τρεις Κορυφές ★★½☆☆☆

(Three Peaks, Γερμανία, Ιταλία, 2017, 94’)

σκηνοθεσία: Γιαν Τσάμπαϊλ

ηθοποιοί: Αλεξάντερ Φέλινγκ, Μπερενίς Μπεζό, Αριαν Μοντγκόμερι

Οικογενειακά παιχνίδια εξουσίας μεταφέρονται σε μια ταινία… επιβίωσης ή συνασθηματικού τρόμου. Ο Ααρον φιλοξενεί την κοπέλα του, Λέα, και τον 8χρονο γιο της, Τρίσταν, στο εξοχικό του σπίτι στο βουνό, στις χιονισμένες Τρεις Κορυφές.

Η εκδρομή έχει στόχο να συνδεθούν το αγόρι και ο άντρας, μόνο που ο μεταξύ τους ανταγωνισμός δεν θ’ αφήσει πολλά περιθώρια τρυφερότητας. Φωτισμένο λευκά, με μεθοδικό ρυθμό και υπόγεια αγωνία, το φιλμ δεν σκίζει από οικογενειακή κοινωνιολογία, αλλά λειτουργεί θαυμάσια ως ένα καλοστημένο ψυχολογικό θρίλερ χωρίς έλεος.

ΑΘΗΝΑΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΔΑΝΑΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΕΚΡΑΝ, ΙΝΤΕΑΛ, ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, ΧΛΟΗ

The Equalizer 2 ★★☆☆☆

(ΗΠΑ, 2018, 121’)

σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά

ηθοποιοί: Ντένζελ Ουάσινγκτον, Πέντρο Πασκάλ, Μελίσα Λίο

Σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής επιστρέφουν στα σκοτεινά μονοπάτια δικαιοσύνης που διανύει ο Ρόμπερτ ΜακΚολ, αυτοδιορισμένος τιμωρός του κακού. Αυτή τη φορά ο ΜακΚολ δουλεύει ως φορτηγατζής κι αναλαμβάνει (με βία και μαεστρία) την προστασία όσων έχουν πάρει τον λάθος δρόμο, ώσπου φυσικά να κινδυνεύσει το πρόσωπο που αγαπά. Και κάπως έτσι μια διόλου πειστική περιπέτεια τεστοστερόνης κι αυτοδικίας γίνεται γοητευτική, χάρη στην ατμόσφαιρα που στήνει ο Φουκουά και στο κύρος του Ντένζελ Ουάσινγκτον που μπορεί να σε πείσει για οτιδήποτε.

Ο Λούης και οι εξωγήινοι ★★★☆☆

(Luis and the Aliens, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Δανία, 2018, 86’)

σκηνοθεσία: Κριστόφ Λάουενστιν, Βόλφγκανγκ Λάουενστιν, Σον ΜακΚόρμακ

με τις φωνές των: Χαράς Κατσίκα, Ροζαλίας Παπαϊωάννου, Θεολόγου Λινάκη

Ο 12χρονος Λούης ζει με τον τρελοεπιστήμονα μπαμπά του, ο οποίος ασχολείται λιγότερο μαζί του και περισσότερο με την πεποίθησή του ότι τρομεροί εξωγήινοι έχουν κατέβει στη Γη. Μόνο που είναι ο Λούης που θα συναντήσει τους εξωγήινους, καθόλου τρομερούς, αλλά παιχνιδιάρηδες, χρωματιστούς και στοργικούς. Συμβατική, αλλά γλυκύτατη παιδική (μεταγλωττισμένη μόνο) ταινία κινουμένων σχεδίων, με ιδανική ισορροπία αθωότητας και σοφίας.

Τσε ο επαναστάτης ★★½☆☆☆

(Che: Part II, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ, 2008, 135’)

σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

ηθοποιοί: Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ντέμιαν Μπισίρ, Ροντρίγκο Σαντόρο

Το 1967, αφήνοντας πίσω του την Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα ηγείται της επαναστατικής αντίστασης στη ζούγκλα της Βολιβίας. Για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες, το δεύτερο μέρος του ιστορικού έπους του Σόντερμπεργκ ακολουθεί τον Τσε στο τελευταίο κομμάτι της δράσης και της ζωής του, βυθισμένο -όπως κι εκείνο- σε σκιές, υπαρξιακή αγωνία και ιδεολογικό αδιέξοδο. Απαραίτητο συμπλήρωμα για όσους είδαν το πρώτο μέρος, μια και ο Σόντερμπεργκ προόριζε τις δύο ταινίες για ενιαίο έργο.

Ο κόκκινος κύκλος ★★★½☆☆

(Le cercle rouge, Γαλλία, Ιταλία, 1970, 140’)

σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Μελβίλ

ηθοποιοί: Αλέν Ντελόν, Ιβ Μοντάν, Μπουρβίλ

Ενας διαβόητος ληστής, που έχει μόλις εκτίσει την ποινή του, συνεργάζεται μ’ έναν δραπέτη κι έναν αλκοολικό πρώην αστυνομικό, για να στήσουν μια φιλόδοξη «επιχείρηση». Απολαυστικό νουάρ του Μελβίλ, σε επανέκδοση, με ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες.

Ο κατάσκοπος που με παράτησε ★½☆☆☆☆

(The Spy Who Dumped Me, ΗΠΑ, Καναδάς, 2018, 117’)

σκηνοθεσία: Σουζάνα Φόγκελ

ηθοποιοί: Μίλα Κούνις, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζάστιν Θερού

Παρωδία κατασκοπικού θρίλερ που δίνει τόπο στα κορίτσια! Η Οντρεϊ είναι έξαλλη που ο φίλος της, ο Ντρου, την παράτησε –ώσπου να συνειδητοποιήσει ότι εκείνος είναι στην πραγματικότητα πράκτορας της CIA και την έχει εμπλέξει σ’ ένα παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό. Ετσι η Οντρεϊ και η κολλητή της θα ταξιδέψουν από την Αμερική στη Βιέννη και στην Πράγα, προσπαθώντας όχι απλώς να σωθούν, αλλά και ν’ αποδείξουν ότι είναι κατάσκοποι με στιλ και σεξαπίλ.

Ενα φιλμ που αποτελείται περισσότερο από διασκεδαστικές βινιέτες, παρά από αγωνιώδεις ανατροπές με στέρεο σκελετό, επενδύει στη μαγνητική Μίλα Κούνις και στο εκρηκτικό κωμικό ταλέντο της Κέιτ ΜακΚίνον (και στους τουριστικούς προορισμούς του φυσικά), μόνο που η ζωηρή ενέργεια των πρωταγωνιστριών αποδεικνύεται πολύ μεγάλη για την ιστορία τους.

Ωραίο μου διαζύγιο ★½☆☆☆☆

(Brillantissime, Γαλλία, Βέλγιο, 2018, 95’)

σκηνοθεσία: Μισέλ Λαρόκ

ηθοποιοί: Μισέλ Λαρόκ, Καντ Μεράντ, Φρανσουάζ Φαμπιάν, Ρόσι ντε Πάλμα

Παραμονή Χριστουγέννων η ζωή της Αντζελα καταρρέει: ο άντρας της την εγκαταλείπει κι εκείνη πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή, υφιστάμενη την καταπιεστική μητέρα της, την επαναστατικών διαθέσεων έφηβη κόρη της και τη γεμάτη νευρώσεις φιλενάδα της. Γαλλική εμπορική κωμωδία ανεβασμένων ντεσιμπέλ, που πνίγει την «απελευθερωτική» κεντρική ιδέα της στην υστερία των ηρωίδων της και στα παρωχημένα στερεότυπα της γυναικείας χειραφέτησης.

Κυνηγός ★½☆☆☆☆

(The Predator, Καναδάς, ΗΠΑ, 2018, 107’)

σκηνοθεσία: Σέιν Μπλακ

ηθοποιοί: Μπόιντ Χόλμπρουκ, Ολίβια Μαν, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ

Μια ομάδα ψυχικά κατεστραμμένων βετεράνων και μια σέξι βιολόγος αναλαμβάνουν να βρουν και να εξοντώσουν τον Κυνηγό, το μεταλλαγμένο εξωγήινο υβριδικό πλάσμα που απολαμβάνει να σκοτώνει. Αχρείαστο αστικό reboot του «Predator» με τον Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ, που διατηρεί μόνο ένα στοιχειώδη ρυθμό δράσης και δεν αναδεικνύει καν το budget του, αφήνοντάς μας απλώς να καμαρώνουμε το φωτογενές καστ που κυνηγιέται.