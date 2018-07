Ο Ατλας που συνδέει την Υδρα με το Μαρόκο

H Γαλλίδα δημοσιογράφος Πολίν Σιμόν, ιδρύτρια του οργανισμού ΗΥam, μιλάει για τον ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Καζαμπλάνκα που βραβεύτηκε φέτος και δημιουργεί επί τόπου, στην πλατεία Μακαρίου της Υδρας, την εικαστική εγκατάσταση «Atlasouna», με οπτικές και ηχητικές αναφορές στην ιδιαίτερη μεσογειακή φύση

• Ποια είναι η κεντρική ιδέα που διατρέχει το εφήμερο γλυπτό του Abdelaziz Zerrou;

Κατ’ αρχάς θέλω να σας διευκρινίσω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα, για μια εγκατάσταση που φέρει διττό μήνυμα.

Από τη μια πλευρά ο καλλιτέχνης στηρίζει το έργο του στην έννοια της κοινής μορφολογίας που έχει το έδαφος του Μαρόκου με αυτό της ελληνικής γης. Τα βουνά συγκεκριμένα είναι το κοινό γνώρισμα και στις δύο αυτές χώρες.

Ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε το έργο του από το υψηλότερο βουνό του Ανω Ατλαντα, του Μαρόκου και της Βόρειας Αφρικής, ύψους 4.167 μέτρων, το Τούμπκαλ.

Αυτό αναπαριστά με οικοδομικά υλικά, φυσικά σε μικρογραφία, διαστάσεων κύκλου διαμέτρου 4 μέτρων και ύψους 1,5 μέτρου.

Στην πλατεία, λοιπόν, Μακαρίου της Υδρας όπου δημιουργεί το έργο του ο καλλιτέχνης, συγχρόνως με τη θέαση του γλυπτού, ακούγεται και ένα ηχητικό ντοκουμέντο.

Αυτό που κατέγραψε ο ίδιος ο Zerrou, ανεβαίνοντας το βουνό με τα πόδια ή επάνω σε μουλάρια, όπως ακριβώς γίνεται και στην Υδρα η ανάβαση, κυρίως στα ψηλά σημεία του νησιού.

Η καταγραφή των θορύβων και των ήχων, όπως το θρόισμα του αέρα που περνά μέσα από δένδρα και φυτά, οι χαρακτηριστικές φωνές των ζώων, το κελάρυσμα των τρεχούμενων νερών και ποταμών, έγινε με σκοπό να ακουστεί και να μεταδώσει στο κοινό το μήνυμα της κοινής μεσογειακής φύσης που συνδέει το Μαρόκο με την Ελλάδα.

• Και από την άλλη πλευρά;

Ο καλλιτέχνης προσεγγίζει και ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Ανασύρει ιστορικές μνήμες από την κυριαρχία της Γαλλίας στο μαροκινό έδαφος.

Abdelaziz Zerrou |

• Με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η βράβευση του Ζerrou; Θα έχει και συνέχεια η επαφή του με το HYam;

Ο καλλιτέχνης διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλους επτά Μαροκινούς καλλιτέχνες σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον περασμένο Μάιο, στην έδρα του οίκου δημοπρασιών Artcurial, που είναι εταίρος του οργανισμού HYam.

O Zerrou βραβεύτηκε με το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να δημιουργήσει και να παρουσιάσει το έργο του, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο ο οργανισμός θα του προσφέρει ένα ατελιέ στην Υδρα, για να εργαστεί και να εμβαθύνει την έρευνά του στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού.

Στο τέλος, θα παρουσιάσει το φθινόπωρο τα έργα του στον οίκο Artcurial στο Παρίσι και παράλληλα θα οργανώσουμε στρογγυλή τράπεζα εξετάζοντας το ζήτημα της εικαστικής καλλιτεχνικής σκηνής του Μαρόκου.

• Ποια είναι η ταυτότητα του οργανισμού HYam;

Το 2014 δημιούργησα μαζί με τους συνεργάτες μου, που είναι συλλέκτες, επαγγελματίες και κριτικοί της Τέχνης, το HYam, δηλαδή το Hydra for Artists of the Mediterranean.

Ως στόχο θέσαμε να αναδείξουμε ανερχόμενους εικαστικούς καλλιτέχνες από τις χώρες της Μεσογείου και να τους υποστηρίξουμε στη διαδικασία της προώθησης της δουλειάς τους στη διεθνή σκηνή.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που προσκαλούμε βραβευμένο καλλιτέχνη στην Υδρα. Την πρώτη χρονιά την είχαμε αφιερώσει στη μεσογειακή εικαστική σκηνή της Ελλάδας και της Κύπρου και είχαμε επιλέξει τη Μαρία Τσαγκάρη.

• Ποιος είναι ο λόγος που επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε στην Υδρα;

Μα, με γοήτευσε η ίδια η Υδρα. Μετά από δεκαεπτά χρόνια ως δημοσιογράφος στο γαλλικό περιοδικό «Φιγκαρό», όπου διατηρούσα το ρεπορτάζ για την Αγορά της Τέχνης, και αποκτώντας με τον σύζυγό μου, τον ζωγράφο Γιάννη Κόττη, σπίτι στο νησί, αποφάσισα να προσθέσω κι εγώ τη δική μου εμπειρία στα πολιτιστικά τεκταινόμενα το τόπου.

Στην Υδρα παρατηρώ και ζω από κοντά τα πολλά και ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, με προβλημάτισε κάτι.

Διαπιστώνω ότι στην πολιτιστική σκηνή της Υδρας, και όχι μόνο, πρωταγωνιστούν κυρίως καθιερωμένοι καλλιτέχνες από τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική.

Εμείς, μέσα από τον οργανισμό HYam, θέλουμε να βραβεύσουμε και να αναδείξουμε τη νεανική εικαστική σκηνή της Μεσογείου, στην Υδρα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο στο Παρίσι.