Ο απολογισμός του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Μια συνοπτική παρουσίαση του απολογισμού του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ετοίμασε η οργανωτική ομάδα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη διοργάνωση, το φθινόπωρο του 2018.

Δείτε εδώ:

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) είναι ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ με αφετηρία τα Χανιά. Μια διοργάνωση που γρήγορα έγινε θεσμός με διεθνείς συνεργασίες, με μετακλήσεις δημιουργών, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, με αναγνώριση και αποδοχή.

Για την είσοδο στις προβολές του φεστιβάλ έχει καθιερωθεί προαιρετικό "κοινωνικό εισιτήριο" από τρόφιμα μακράς διαρκείας και φάρμακα που δίνονται στις προβολές και τις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και της εκπαιδευτικής δράσης cineΜαθήματα.

Φέτος συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες σκευάσματα φαρμάκων και περίπου 3,5 τόνοι φάρμακα τα οποία μοιράστηκαν στις εξής κοινωνικές δομές του νομού Χανίων: Πρόνοια Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πλατανιά, Κύτταρο Χαλέπας, Συσσίτια Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, Ανουσάκειο Ιδρυμα. Αντίστοιχα τα φαρμακευτικά σκευάσματα δόθηκαν στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Χανίων.

Σε περισσότερους από 6000 υπολογίζονται οι θεατές του βραδινού προγράμματος του φεστιβάλ. Επίσης 380 φίλοι του φεστιβάλ συμμετείχαν σε κάποιο από τα εργαστήρια και τα masterclass.

Όπως πάντα μοναδικό ήταν το παρόν της εκπαιδευτικής κοινότητας στο 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και στις δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος cineΜαθήματα. Περίπου 4500 παιδιά συμμετείχαν σε προβολές, 600 παιδιά συμμετείχαν σε εργαστήρια και ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Πολυσχιδείς δράσεις

Το φετινό Φεστιβάλ περιέλαβε μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες και συγκεκριμένα την ταινία το «Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη αλλά και δύο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Το Έπος των Ελλήνων στην Αλβανία», τελευταίο ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρωνίτη και το «Ιχνηλατώντας τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Επίσης παρουσιάστηκαν δύο ταινίες Ελλήνων που έφτασαν μέχρι τα Oscar, τα «4.1 miles» της Δάφνης Ματζιαράκη και η «Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη η οποία ήταν προτεινόμενη ταινία από την χώρας μας για το Oscar ξενόγλωσσης ταινίας.

Το φετινό φεστιβάλ περιέλαβε τα αφιερώματα: «ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟ ΞΕΝΟΣ» με περίπου 35 ταινίες με θέμα την προσφυγιά, και «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΟ» με ταινίες σχετικές με την ελευθερία της έκφρασης. Επίσης υπήρξαν ειδικές ενότητες με μουσικές ταινίες, ταινίες κρητικών δημιουργών, ταινίες animation αλλά και τρεις σημαντικές ταινίες γυναικών δημιουργών για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Το «Bref» της Χριστίνας Πιτούλη για τις γυναίκες που μάχονται κατά της κλειτοριδεκτομής, το «Listen» της Valeria Richter για τις σκληρές κοινωνίες όπου η γυναίκα απλά «δεν δικαιούται» και το «All of Me» της Daphne Schmon για την γυναίκα που μάχεται τον καρκίνο.

Στην ενότητα «VIDEO DANCE» παρουσιάστηκαν 18 ταινίες Video Dance απ΄όλο τον κόσμο, υπό την επιμέλεια της βιντεογράφου - ερευνήτριας κίνησης Αλίκης Χιωτάκη.

Στην ενότητα «ΣΠΑΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ» παρουσιάστηκαν δύο ταινίες για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, το ντοκιμαντέρ «Μεγαλώσαμε πια!» (The Grown Ups) όπου η σκηνοθέτις Μάιτε Αλμπέρντι ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στην καθημερινότητα μερικών ανθρώπων με σύνδρομο Down προσεγγίζοντας το δικαίωμά τους στην ενήλικη ζωή. Ένα αντίστοιχο ερώτημα προσέγγισε και ο Χανιώτης σκηνοθέτης Σταύρος Ψυλλάκης με την εμβληματική του ταινία «Ο Άνθρωπος που Ενόχλησε το Σύμπαν» η οποία παρουσιάστηκε στη μεγάλη βερσιόν των 65 λεπτών.

Στην ενότητα «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» παρουσιάστηκαν:

· Μια από τις ιδιαίτερες στιγμές του προγράμματος το «Under the Sun» στο οποίο ο σκηνοθέτης Βιτάλι Μάνσκι προσεγγίζει το λεπτό ζήτημα της ζωής στην Βόρεια Κορέα.

· «Santoalla» των Άντριου Μπέκερ και Ντάνιελ Μέρερ (Η.Π.Α.). Μια εξαφάνιση γεννά υποψίες στο απομακρυσμένο χωριό Σαντοάγια, στην περιοχή της Γαλικίας, βορειοδυτικά της Ισπανίας. Μια γυναίκα αναζητά να βρει τι συνέβη στον σύντροφό της. Η αστυνομία ερευνά. Η ζωή συνεχίζεται. Μέχρι τη στιγμή που η αλήθεια έρχεται στο φως.

· «Plamen // Φλόγα» του Αντρέ Αντρέεβ. Στις αρχές του 2013, τη Βουλγαρία κατέκλυσε το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών από το 1989. Ο Πλάμεν Γκοράνωφ έξω από το Δημαρχείο της πόλης ενημέρωσε ότι εάν δεν παραιτηθεί εντός της ημέρας ο Δήμαρχος, το απόγευμα θα αυτοπυρποληθεί. Κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνει.

· Γυρισμένο το 1975 στην Παλαιόχωρα, την Κάντανο και στη Νέα Ζηλανδία - μεταξύ άλλων, το «Κάποτε σ'ένα Νησί» (Once upon an Island) του Μάικλ Χάβας μιλά για σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους Κρητικούς και τους Μαορί την περίοδο της κατοχής. Ένα σπάνιο ιστορικό ντοκουμέντο που συγκινεί, σε πρώτη ελληνική δημόσια προβολή.

· Στο «CARGO» που είναι γυρισμένο στο Λίβανο, ο μικρός πρωταγωνιστής μακάρι να ήταν απλά ένας ρόλος μιας ταινίας μυθοπλασίας. Ο μικρός Abed όμως, στα αλήθεια γυρνάει στους δρόμους του Λιβάνου, ενώ θυμάται τους δρόμους της Συρίας.

Στην ενότητα «ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ» παρουσιάστηκαν:

· Πέντε από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες μικρού μήκους του τελευταίου χρόνου υπάρχουν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. «Μαμά Γύρισα» του Δημήτρη Κατσιμίρη, η «Αλεπού» της Ζακλίν Λέντζου, το «Mοnodopera» του Λουκιανού Μοσχονά, το «Μάνα μου Καπνοφύτισσα» του Στάθη Γαλαζούλα το «Με Ανοιχτά Φτερά» της Βίβιαν Παπαγεωργίου το «Χρόνου Νήματα» των Παππά, Καντέα- Παπαδόπουλου, Σουλτούκη, Σινιοράκη και Κεφαλά.

· «Η δική μου μέρα», είναι η ταινία του γυμνασίου Αλικιανού Χανίων που απέσπασε το πρώτο βραβείο Ντοκιμαντέρ στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους: «Filmakers 2017 – Οι μαθητές κινηματογραφούν». Επίσης επιλέχθηκε από το Canada Kids Film Festival όπου προβλήθηκε πρόσφατα.

· Ο Δομήνικος, πρώην χρήστης ουσιών, περιπλανώμενος σε μια Αθήνα που καταρρέει, με ένα ποδήλατο και μια κάμερα go-pro, συναντά ανθρώπους που κάνουν το ίδιο με εκείνον – μένουν καθαροί από ουσίες και ζουν γεμάτοι συνείδηση. Το βραβευμένο «Village Potemkin» και ο σκηνοθέτης του Δομίνικος Ιγνατιάδης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

· «Ειρηναίος Γαλανάκης, ένας ειρηνικός επαναστάτης». Το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Κουκουράκη και του Θοδωρή Παπαδουλάκη για την ζωή του μεγάλου ιεράρχη. Μια μοναδική διαδρομή πίστης, αγώνα και προσφοράς με ένα πρωτοποριακό κοινωνικό έργο που φώτισε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων στην Κρήτη και τη Γερμανία.

· «Τα σημάδια του ουρανού» της Μάρως Αναστοπούλου. Στην απόμακρη Αμοργό οι άνθρωποι μοχθούν κι απολαμβάνουν τη ζωή με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Ο καπετάν Κωνσταντής και ο Λεωνίδας ο βοσκός έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή σε αυτή τη μικρή γωνιά της γης κι όμως δεν γνωρίζονται. Η καθημερινότητά τους καθορίζεται από μία κοινή παράμετρο: τα σημάδια τ’ ουρανού.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η μεταμεσονύχτια προβολή του Φεστιβάλ, που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς. Σε συνεργασία με το IN EDIT GREECE το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσίασε το «Gimmy Danger» για τον Iggy Pop και τους STOOGES σε σκηνοθεσία του Τζιμ Τζάρμους.

Ακόμα στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ υπήρχαν:

Επτά ειδικά σχεδιασμένα masterclasses, η έκθεση «Το Μετέωρο Βήμα» με τα σκίτσα 28 Ελλήνων γελοιογράφων για το προσφυγικό, η έκθεση storyboard των τελειόφοιτων σπουδαστών του ΤΕΙ Αθηνών καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, ειδικές εκδόσεις, πάρτι, γεύσεις κτλ.

CINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της Κρήτης – στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Cine Μαθήματα πραγματοποιήθηκαν:

·14 προβολές ειδικά για σχολεία

·12 εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς

·Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσφυγικό

·Προβολές ταινιών που δημιουργήθηκαν από σχολεία

·Παρουσίαση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων