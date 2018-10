Ο ακροδεξιοί χαίρονται για τον Μπολσονάρο, η Ε.Ε. ανησυχεί

Θερμά συγχαρητήρια από τους ηγέτες της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, και τον Ντόναλντ Τραμπ, φτάνουν στο γραφείο του Ζαΐρ Μπλοσονάρο, που εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία στην προεδρία της Βραζιλίας. Τη ανησυχία τους -με παραινέσεις για σεβασμό των δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών- εκφράζουν στα μηνύματά τους οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών-μελών.

Η ηγέτιδα του ακροδεξιού «Εθνικού Μετώπου» στη Γαλλία Μαρίν Λεπέν, στο μήνυμά της ευχήθηκε «καλή τύχη στον νέο πρόεδρο Μπολσονάρου, ο οποίος πρόκειται να βελτιώσει την οικονομική και δημοκρατική κατάσταση και την κατάσταση ασφαλείας που κινδυνεύουν στη Βραζιλία».

Στο μήνυμά της στο Twitter η Μαρίν Λεπέν τόνισε ότι «οι Βραζιλιάνοι τιμώρησαν τη γενικευμένη διαφθορά και την τρομακτική εγκληματικότητα που ευημερούσαν υπό τις ακροαριστερές κυβερνήσεις».

Από την πλευρά του, ο Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά στην Ιταλία και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επίσης μέσω Twitter, χαιρέτισε τη νίκη του Μπολσονάρο, τονίζοντας ότι πλέον αναμένει την έκδοση στη Ρώμη του Τσέζαρε Μπατίστι, του Ιταλού συγγραφέα, πρώην μέλους μιας παράνομης ακροαριστερής οργάνωσης, που έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες στην πατρίδα του.

«Και στη Βραζιλία οι πολίτες έδιωξαν την αριστερά!» θριαμβολόγησε στην ανάρτησή του. «Καλή δουλειά στον πρόεδρο Μπολσονάρου, η φιλία μεταξύ των λαών μας και των κυβερνήσεών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή. Και έπειτα από χρόνια μάταιων προσφυγών, θα ζητήσω να εκδώσουν στην Ιταλία τον κόκκινο τρομοκράτη Μπατίστι», πρόσθεσε.

Ο Μπολσονάρο, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δεσμεύθηκε ότι θα εκδώσει τον Μπατίστι, μέλος ακροαριστερής οργάνωσης, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την ιταλική δικαιοσύνη.

Ο Τσέζαρε Μπατίστι καταδικάστηκε ερήμην σε ισόβια το 1993 στην Ιταλία για τέσσερις ανθρωποκτονίες και συνέργεια σε άλλες ανθρωποκτονίες στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Σήμερα, 63 ετών, εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και ζει αυτοεξόριστος στη Βραζιλία από το 2004.

Θερμά συγχαρητήρια και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που το βράδυ της Κυριακής τηλεφώνησε στον Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και αρέσκεται να τον αποκαλούν «Τροπικό Τραμπ», καθώς τον μιμείται αρκετά, ειδικά στον τρόπο επικοινωνίας του με τους ψηφοφόρους και τους πολίτες: αγαπάει πολύ το Twitter.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να «εργαστούν πλάι-πλάι για να βελτιωθούν οι ζωές των πολιτών των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», καθώς και να διαδραματίσουν «ηγετικό ρόλο» στην αμερικανική ήπειρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την ανακοίνωση με ένα τιτίβισμα:

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Οκτωβρίου 2018