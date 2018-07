Αφού αυτοανακηρύχθηκε «αγαπημένος» πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απολύτως ανήκουστο και πιθανόν παράνομο» το γεγονός της καταγραφής συζήτησης που είχε με τον επί σειρά ετών προσωπικό του δικηγόρο Μάικλ Κόεν -πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016- σχετικά με την καταβολή χρημάτων σε ένα πρώην μοντέλο του Playboy που υποστήριζε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον μεγιστάνα.

Ο πρόεδρος Τραμπ, χρησιμοποιώντας -όπως συνηθίζει- το Twitter, έγραψε: «Αδιανόητο η κυβέρνηση να εισβάλλει στο γραφείο ενός δικηγόρου (νωρίς το πρωί)--σχεδόν πρωτάκουστο», αναφερόμενος προφανώς στην έφοδο που πραγματοποίησε το FBI τον Απρίλιο στο γραφείο του πρώην δικηγόρου του Μάικλ Κόεν.

«Ακόμη πιο αδιανόητο είναι ένας δικηγόρος να ηχογραφεί έναν πελάτη, απολύτως ανήκουστο και πιθανόν παράνομο. Το καλό είναι ότι ο αγαπημένος σας Πρόεδρος δεν έκανε τίποτα μεμπτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Ιουλίου 2018