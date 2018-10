Νόμπελ Ειρήνης στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας

Στη Γιαζίντι Νάντια Μουράντ, που ήταν αιχμάλωτη του ISIS, και στον Κογκολέζο γιατρό Ντένις Μουκουέγκε, που εδώ και χρόνια περιθάλπει γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού, απονέμεται το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, για τις προσπάθειές τους να τερματιστεί η χρήση σεξουαλικής βίας ως «όπλο» σε ένα πόλεμο.

Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι: «ήταν καθοριστική η συμβολή τους στο να δοθεί προσοχή και να καταπολεμηθούν τέτοια εγκλήματα πολέμου».

«Και οι δύο έθεσαν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια αγωνιζόμενοι με θάρρος κατά των εγκλημάτων πολέμου και διασφαλίζοντας δικαιοσύνη για τα θύματα», σημείωσε ακόμη η επιτροπή Νόμπελ.

Η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει άμεσα με τους δύο βραβευόμενους για να τους ενημερώσει.

Video of Announcement of the Nobel Peace Prize 2018

«Εάν παρακολουθούν, τα συγχαρητήριά μου από καρδιάς», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η Νάντια Μουράντ, η οποία είχε απαχθεί με άλλες γυναίκες Γιαζίντι τον Αύγουστο του 2014 από τζιχαντιστές του ISIS στο Βόρειο Ιράκ, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και αφότου κατάφερε να απελευθερωθεί ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα.

Πέρυσι τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και με το ειδικό βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσο για τον Ντένις Μουκουέγκε, η επιτροπή τον χαρακτηρίζει ως «το πιο ενοποιητικό σύμβολο τόσο εθνικά όσο και σε διεθνές επίπεδο στη μάχη για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στον πόλεμο και στις ένοπλες συγκρούσεις».

Ο Ντένις Μουκένγκε, γυναικολόγος που ειδικεύεται στην αποκατάσταση γυναικών που έχουν πέσει θύματα βιασμού και υπέρμετρης σεξουαλικής βίας. | AP Photo/Christian Lutz, File

«Έχω δει τι τούς έκαναν. Τις έχω ακούσει να μου λεν ότι ένοπλοι τις βίασαν και σκότωσαν τον άνδρας τους, ότι τις βίασαν και σκότωσαν τα παιδιά τους», έγραφε το 2012 ο Μουκουέγκε. Στο νοσοκομείο του στους λόφους επάνω από το Μπουκάβου, ο δρ Μουκουέγκε έχει πραγματοποιήσει αναρίθμητες επεμβάσεις σε γυναίκες που κατέφυγαν εκεί για να ξεφύγουν από τον θάνατο.

«Ο άνθρωπος παύει να είναι άνθρωπος όταν δεν ξέρει πώς να δώσει την αγάπη του και δεν ξέρει πώς να δώσει ελπίδα στους άλλους», έλεγε το 2015 στο προσωπικό του νοσοκομείου του Πάντζι, το οποίο διευθύνει στο Μπουκαβού, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Νότιου Κίβου.

Με τη μάχη του για την αξιοπρέπεια των γυναικών του Κίβου, έγινε στην πράξη εκπρόσωπος εκατομμυρίων αμάχων που απειλούνται από τις ωμότητες των ενόπλων οργανώσεων ή των μεγάλων εγκληματιών του Κίβου, μιας περιοχής πλούσιας σε κοιτάσματα κολτανίου.

Και ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο και γλίτωσε από θαύμα ένα βράδυ του Οκτωβρίου του 2012 από απόπειρα επίθεσης. Έπειτα από μια σύντομη φυγή του στην Ευρώπη, ο Μουκουέγκε επέστρεψε και πάλι στο Μπουκαβού τον Ιανουάριο του 2013.

Αυτός «ο πόλεμος στο σώμα των γυναικών», όπως τον ονόμασε ο Νομπελίστας, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. «Το 2015 είδαμε μια σημαντική μείωση της σεξουαλικής βίας. Δυστυχώς όμως από τα τέλη του 2016 και το 2017, υπάρχει αύξηση», δήλωσε στο AFP τον Μάρτιο.

Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Έγινε επίσης το πρόσωπο παγκόσμιας εκστρατείας που καλεί τις μεγάλες πολυεθνικές να ελέγχουν τις αλυσίδες τροφοδοσίας τους για να διασφαλίσουν ότι δεν αγοράζουν "ματωμένα ορυκτά", τα οποία συμβάλλουν στην τροφοδότηση της βίας στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό.

Ο τιμηθείς σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης ενθάρρυνε στα τέλη Ιουνίου τους Κονγκολέζους «να αγωνιστούν ειρηνικά» κατά της εξουσίας του προέδρου Ζοζέφ Καμπιλά παρά να «στοιχηματίσουν» στις εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 23 Δεκεμβρίου «στις οποίες γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα γίνει νοθεία», όπως είπε.