Το ρατσιστικό του πρόσωπο έδειξε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να εκστόμισε πολύ υποτιμητικά λόγια για μετανάστες από χώρες της Αφρικής, αλλά και την Αϊτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα κράτη αυτά «απόπατους» και διερωτήθηκε γιατί η χώρα του πρέπει να δέχεται αυτούς τους ανθρώπους.

Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με πηγές και κυβερνητικούς αξιωματούχους, έγιναν μέσα στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια ενημέρωσής του από γερουσιαστές για ένα νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, που φέρεται να έχει διακομματική υποστήριξη.

Οι κοινοβουλευτικοί εξηγούσαν το πώς λειτουργούν ορισμένα προγράμματα για την υποδοχή μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου ενός που προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στις ΗΠΑ για ανθρώπους που κινδυνεύουν εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή εμφύλιων συρράξεων.

Μία από τις πηγές αναφέρει ότι ο Τραμπ αναρωτήθηκε «Γιατί να τους θέλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από την Αφρική εδώ; Αυτές είναι χώρες απόπατοι... Θα έπρεπε να υποδεχόμαστε περισσότερους ανθρώπους από τη Νορβηγία».

Δεύτερη πηγή σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε, ακόμη, το γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να υποδέχονται ανθρώπους από την Αϊτή.

Εκ μέρους του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Ρατζ Σα τόνισε «ορισμένοι πολιτικοί στην Ουάσινγκτον διαλέγουν να δώσουν μάχη για λογαριασμό ξένων χωρών, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ θα μάχεται πάντοτε υπέρ του αμερικανικού λαού».

Παράλληλα, μία τρίτη πηγή σημείωσε ότι ο πρόεδρος δεν ήθελε να προσβάλει, ενώ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ εξέφρασε απλά την άποψη πως οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να δέχονται ανειδίκευτους εργάτες από τέτοιες χώρες, αλλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω twitter, επιχείρησε να διαψεύσει ότι προέβη σε υποτιμητικές δηλώσεις για την Αϊτή, «εκτός ότι είναι μία πολύ φτωχή χώρα», υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά είναι κατασκευάσματα του Δημοκρατικού κόμματος: καμία εμπιστοσύνη!

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ιανουαρίου 2018