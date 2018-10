Νεκροί, καταστροφές και πλημμύρες από τον τυφώνα Μάικλ

Ο τυφώνας Μάικλ, το ισχυρότερο καιρικό φαινόμενο που πλήττει τη Φλόριντα τα τελευταία 80 χρόνια, έπληξε την Πολιτεία με ανέμους ταχύτητας 249 χιλιομέτρων ανά ώρα ξεριζώνοντας σκεπές σπιτιών, σηκώνοντας τεράστια κύματα και προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές.

Για «αδιανόητη καταστροφή» προειδοποιεί ο κυβερνήτης της Πολιτείας, που μετράει τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν τα νερά να έχουν φτάσει μέχρι τις οροφές σπιτιών στην πόλη Μέξικο Μπιτς. Η τύχη των 280 κατοίκων της, που σύμφωνα με τις αρχές αψήφησαν τις εντολές τους να απομακρυνθούν, είναι ακόμη άγνωστη.

Λίγο νοτιότερα, τα νερά έφταναν ακόμη και τα 2,3 μέτρα κοντά στην Απαλατσικόλα, μια πόλη 2.300 κατοίκων. Έχουν πέσει τόσες γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης που είναι αδύνατο να διανύσει κανείς όλη την πόλη, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι, η ένταση του φαινομένου μειώθηκε όταν έφτασε στην Τζόρτζια, οκτώ ώρες μετά, οπότε και υποβαθμίστηκε σε κυκλώνα κατηγορίας 1, με ανέμους ταχύτητας 150 χλμ./ώρα.

#HurricaneMichael

Remarkable video shows storm surge pushing waves against a home on St. George Island in #Florida pic.twitter.com/VRl7BkvKjF

— Real News Line (@RealNewsLine) 10 Οκτωβρίου 2018