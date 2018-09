Νεκροί και καταστροφές από τη Φλόρενς

Αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, η Φλόρενς μετράει ήδη πέντε νεκρούς στο πέρασμά της από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ με ανέμους ταχύτητας άνω των 100 χλμ./ώρα.

«Περιμένουμε ότι θα βρέχει για μέρες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και προειδοποίησε: «Η καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, αν δεν έχει ήδη φτάσει σ' εσάς, θα το κάνει».

Συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους, η Φλόρενς έφτασε χθες στην ξηρά κοντά στη Ράιτσβιλ Μπιτς (Βόρεια Καρολίνα) με ανέμους που έφταναν τα 150 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC). Η Νότια Καρολίνα επλήγη λίγο αργότερα.

Όμως και το γεγονός ότι προχωράει πολύ αργά (7 χλμ./ώρα) σε εδάφη στα οποία πέφτουν μεγάλες ποσότητες βροχής ανησυχεί τις αρχές, οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

More torrential rain and strong winds impacting #WilmingtonNC USA few hours ago tonight. Report; @mikeseidel #hurricaneFlorence #Florence pic.twitter.com/iEuqXKLtcO

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 15 Σεπτεμβρίου 2018