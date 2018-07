Νέα τραγωδία με μετανάστες στη Λιβύη

Δεύτερη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς μετανάστες σημειώθηκε μέσα σε δύο μέρες, πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι απ' την υπογραφή της αμφιλεγόμενης συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής για το μεταναστευτικό.

Το απόγευμα της Κυριακής η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι 63 άνθρωποι αγνοούνται και άλλοι 43 διασώθηκαν από νέο ναυάγιο στ' ανοιχτά των λιβυκών ακτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των διασωθέντων, οι αγνοούμενοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Another tragedy at sea: 63 persons went missing at sea today when boat capsized. 41 persons were rescued by the coast guards in Zwara #Libya @Refugees @UNSMILibya

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 1 Ιουλίου 2018