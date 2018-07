Νέα «φωτιά» βάζει στον Τραμπ «κουνελάκι» του Playboy

Ο επί χρόνια προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, είχε ηχογραφήσει κρυφά μια συνομιλία του με τον πελάτη του, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, στην οποία συζήτησαν την καταβολή χρημάτων σε ένα πρώην μοντέλο του περιοδικού Playboy που υποστήριζε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον μεγιστάνα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το FBI κατέσχεσε την ηχογράφηση φέτος, κατά την έρευνα που διενήργησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στο γραφείο του Κόεν στο πλαίσιο της οποίας κατέσχεσε έγγραφα και άλλο υλικό και από το σπίτι του.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη έχουν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του δικηγόρου με την υποψία της συμμετοχής του σε τραπεζική απάτη και φοροδιαφυγή αλλά και για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου που αφορά τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών επειδή κατέβαλε 130.000 δολάρια στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Η πρώην playmate, Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, ισχυρίζεται ότι σύναψε ερωτικό δεσμό με τον Τραμπ το 2006, λίγο μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου του, Μπάρον, ενώ ο πρόεδρος αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την ίδια.

