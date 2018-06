Νέα απειλή για δασμούς 20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται ότι είναι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός προέδρος, μετά την επιβολή των ευρωπαικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα -αντίποινα στους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο- ζητά την απόσυρσή τους απειλώντας ότι θα απαντήσει με δασμούς ύψους 20% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτυρήθηκε για τους ευρωπαϊκούς δασμούς γράφοντας: «Αν αυτοί οι δασμοί και περιορισμοί δεν αποσυρθούν, θα βάλουμε δασμό 20% σε όλα τα αυτοκίνητά τους που έρχονται στις ΗΠΑ. Να τα φτιάχνετε εδώ!».

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

