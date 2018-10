ΝΔ: Κυβερνητική διγλωσσία μέσω tweets

Δύο αναρτήσεις στο Twitter -μία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και μία του υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου Καμμένου- χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποδείξει ότι υπάρχει διγλωσσία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων στο θέμα της ΠΓΔΜ και της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Στο πρώτο tweet ο πρωθυπουργός δίνει συγχαρητήρια στον ομόλογό του της ΠΓΔΜ, για την ψηφοφορία στη Βουλή της γειτονικής χώρας που άνοιξε τον δρόμο για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 19 Οκτωβρίου 2018