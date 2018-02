Ναρκωτικά σε ελληνόκτητο πλοίο στη Γένοβα

Περίπου 300 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο «Dimitris C» της εταιρείας «Danaos Shipping Co Ltd», το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Γένοβας στην Ιταλία, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση, σημείωσε ότι «το ύποπτο εμπόρευμα» που ήταν σε πλαστικές σακούλες και σε δυσπρόσιτο σημείο του καταστρώματος, ανακαλύφθηκε από το πλήρωμα του πλοίου και στη συνέχεια το γεγονός αυτό «αναφέρθηκε αμέσως από τον πλοίαρχο στην εταιρεία και στις Αρχές».

Σημειώνεται ότι δέματα βάρους 121 κιλών με κοκαΐνη είχαν εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2017, στο ίδιο πλοίο, όταν βρισκόταν στο Περού.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής: