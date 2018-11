Μπέρδεψαν βλάβη σε θερμοσίφωνα με πυροβολισμούς

Εσφαλμένος συναγερμός σήμανε τελικά σε σχολείο της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ, καθώς αυτό που αρχικά θεώρησαν ως περιστατικό με πυροβολισμούς αποδείχθηκε βλάβη σε θερμοσίφωνα.

Σύμφωνα με το Associated Press, αξιωματούχος της κομητείας Πέντερ, δήλωσε στο Star-News ότι ο θόρυβος που ακούστηκε σαν πυροβολισμός στο γυμνάσιο Topsail High School, το πρωί της Παρασκευής, προήλθε από θερμοσίφωνα.

«Δεν υπάρχει ένοπλος», ξεκαθάρισε ο Τομ Κόλινς απ' την κομητεία. Παράλληλα, αξιωματικός απ' το γραφείο του τοπικού σερίφη εξήγησε ότι βρήκαν μια μονάδα θέρμανσης με βλάβη, που έκανε θορύβους παρόμοιους με πυροβολισμούς.

Οι θόρυβοι αυτοί προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρχών και αποκλεισμό της περιοχής.

There was a report of an active shooter situation at Topsail High School this morning after noises were heard coming from the top of the building. Law enforcement responded immediately and it has been determined there is no shooter and no weapon. 1/2

— Pender Schools (@penderschools) 9 Νοεμβρίου 2018