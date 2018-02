Mπέικον-Φρόιντ παρέα στην Τέιτ

Τρία έργα του Φράνσις Μπέικον που έχουν να εκτεθούν στην Αγγλία για δεκαετίες θα βρεθούν από τις 28 Φεβρουαρίου στην Tate Britain σε μια πολυαναμενόμενη έκθεση. Δεν θα είναι, όμως, ο μόνος σταρ. Θα του κάνει παρέα και ο άλλος μεγάλος της τέχνης, ο φίλος του, Λούσιαν Φρόιντ. Θα 'λεγε, πάντως, κανείς πως παρά τους δύο αυτούς καλλιτέχνες-κράχτες, που ακόμα σπάνε τα ρεκόρ στις δημοπρασίες, πραγματικός πρωταγωνιστής είναι η υποτιμημένη σήμερα ζωγραφική.

Το λέει και ο τίτλος «All Too Human: Bacon, Freud and Century of Painting Life». Πάνω από 100 έργα κορυφαίων εκπροσώπων της βρετανικής τέχνης του 20ού αιώνα θέλουν να δείξουν, όπως τονίζουν οι επιμελητές, ότι η ζωγραφική μπορεί να συλλάβει και να εκφράσει την πιο έντονη αίσθηση της ζωής, κάθε προσωπική εμπειρία και πραγματικότητα, διευρύνοντας τολμηρά τα όρια της αναπαραστατικής τέχνης.

Η Tate Britain δανείστηκε έργα από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές για να καταφέρει να κρεμάσει δίπλα δίπλα αριστουργήματα του Μπέικον (1909-1992) και του Φρόιντ (1922-2011), δύο ανδρών που συνδέονταν με ειλικρινή και βαθιά φιλία, παρά τον υποτιθέμενο ανταγωνισμό τους στην τέχνη. Βλέπονταν σχεδόν κάθε μέρα κι ας τους χώριζαν 13 χρόνια ηλικίας, με μεγαλύτερο τον Μπέικον, σύχναζαν στα ίδια κλαμπ του Σόχο, επισκέπτονταν ο ένας τον άλλο στα στούντιό του ακόμα και για να ποζάρουν.

Λούσιαν Φρόιντ, «Girl with a White Dog», 1950-51 |

Αλλωστε ένα περίφημο πορτρέτο του Φρόιντ από το πινέλο του Μπέικον («Study for Portrait of Lucian Freud») επιστρέφει στην Αγγλία, αφού έμεινε κλεισμένο για πάνω από μισό αιώνα σε ιδιωτική συλλογή. Ο Μπέικον αρχικά το προόριζε για τμήμα τριπτύχου, το εξέθεσε όμως ανεξάρτητο το 1964 στην ομαδική έκθεση «Αspects of XX Century Art» της λονδρέζικης γκαλερί του και τα επόμενα χρόνια το έστειλε να ταξιδέψει σε εκθέσεις του σε Αμβούργο και Στοκχόλμη.

Το κοινό θα το απολαύσει μαζί με δύο άλλους θαυμαστούς πίνακες του Μπέικον, δανεικούς κι αυτούς από ιδιώτες, πάλι πορτρέτα δύο άλλων ανδρών, δυο εραστών του που σημάδεψαν τη ζωή του.

Το ένα είναι ένα σημαντικό για την εξέλιξη του Μπέικον πορτρέτο του Πίτερ Λέισι, περιβόητου εραστή του, τυχοδιώκτη, βίαιου μαζί του και αδιάφορου για τη δουλειά του, ζωγραφισμένο το 1962, χρονιά του θανάτου του. Εκτοτε δεν είχε εκτεθεί.

Ο Λέισι εικονίζεται γυμνός, καθισμένος, με βλοσυρή έκφραση στο πρόσωπό του και, για πρώτη φορά σε έργο του Μπέικον, με τα σπλάχνα του να χύνονται έξω από το δέρμα. Το δεύτερο, επίσης κορυφαίο αλλά και «εξαφανισμένο» πάνω από τριάντα χρόνια σε ιδιωτική συλλογή, είναι το τρίπτυχο με τον εραστή του τον Τζορτζ Ντάιερ, έργο της περιόδου 1974-77, μετά δηλαδή την αυτοκτονία του το 1971 στο Παρίσι.

Ο Ντάιερ, μικροκακοποιός και αλκοολικός που ζήλευε αφόρητα τον καλλιτέχνη και την επιτυχία του, είχε εμπνεύσει πολλά έργα του, αλλά σε αυτό το τελευταίο hommage, παρουσιάζεται σαν ένα στρεβλωμένο σώμα κάτω από μια μαύρη ομπρέλα σε αμμώδη παραλία. Θα υπάρχουν κι άλλα διάσημα και ακριβοθώρητα έργα του, όπως τα «Portrait of Isabel Rawsthorne» (1996) και «Study after Velazquez» (1950), το τελευταίο σε αντιπαραβολή με γλυπτό του Τζιακομέτι.

Οι θαυμαστές του Λούσιαν Φρόιντ δεν θα μείνουν παραπονεμένοι στην Tate Britain. Θα παρουσιαστούν εμβληματικά έργα του όπως το «Girl with a White Dog» (1950-51), που δείχνει την πρώτη του σύζυγο έγκυο, σε ένα ζωγραφικό στιλ που έκανε τους κριτικούς να τον χαρακτηρίσουν «Ενγκρ του υπαρξισμού», καθώς και δύο πίνακες με το διάσημο υπέρβαρο μοντέλο του, τη Σου Τίλεϊ, «Sleeping By The Lion Carpet» και «Benefits Supervisor Sleeping», που πουλήθηκε πριν από δέκα χρόνια για 17,2 εκατ. λίρες, ρεκόρ για έργο εν ζωή ζωγράφου.

Τους δύο κορυφαίους θα πλαισιώνουν έργα σημαντικών ζωγράφων: Φρανκ Αουερμπαχ, Γουόλτερ Σίκερτ, Στάνλεϊ Σπένσερ, Ρ. Μπ. Κιτάι, Τζένι Σάβιλ και Πόλα Ρίγκο.

Διάρκεια 28 Φεβρουαρίου-27 Αυγούστου.