Μπαράζ διαδικτυακών επιθέσεων Τραμπ κατά Μιούλερ

Με ομοβροντία μηνυμάτων στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Μιούλερ, λίγες ώρες προτού δοθούν στη δημοσιότητα νεώτερα στοιχεία για τις έρευνες του ειδικού εισαγγελέα για τη φερόμενη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016.

Από νωρίς το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξανά λόγο για «πολυάριθμες συγκρούσεις συμφερόντων» του εισαγγελέα Μιούλερ, ενώ καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον των συνηθισμένων στόχων του: τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ –τον οποίο απέλυσε τον Μάιο του 2017– με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ροζενστάιν και με το προεκλογικό επιτελείο της Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ομοβροντία μηνυμάτων στο Twitter, επιτέθηκε ξανά με δριμύτητα στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ και την έρευνα που διεξάγει για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, λίγες ώρες πριν δημοσιοποιηθούν νεώτερα στοιχεία για τις έρευνες αυτές.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο Ρόμπερτ Μιούλερ, πρώην διευθυντής του FBI, αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα σήμερα νεώτερα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά του, κυρίως σε ό,τι αφορά το κατά πόσο συνεργάστηκε με την ομάδα του ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην δικηγόρος και έμπιστος του Τραμπ. Πρόσφατα ο Κόεν παραδέχτηκε ότι είπε ψέμματα στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο για τις επαφές του με Ρώσους σχετικά με ένα κατασκευαστικό σχέδιο του Ντόναλντ Τρταμπ.

Η ομάδα του Μιούλερ πρόκειται επίσης να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα ψέματα που κατέθεσε στο FBI ο πρώην διευθυντής του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, ο Πολ Μάναφορτ, ο οποίος δέχτηκε να συνεργαστεί με την έρευνα ώστε να του επιβληθεί μειωμένη ποινή σε μια παλαιότερη υπόθεση οικονομικών ατασθαλιών.

...the lying and leaking by the people doing the Report, & also Bruce Ohr (and his lovely wife Molly), Comey, Brennan, Clapper, & all of the many fired people of the FBI, be listed in the Report? Will the corruption within the DNC & Clinton Campaign be exposed?..And so much more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

....Foundation be listed at the top of the Report? Will the scathing document written about Lyin’ James Comey, by the man in charge of the case, Rod Rosenstein (who also signed the FISA Warrant), be a big part of the Report? Isn’t Rod therefore totally conflicted? Will all of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

.....overturned, 9-0, in the United States Supreme Court. Doing same thing to people now. Will all of the substantial & many contributions made by the 17 Angry Democrats to the Campaign of Crooked Hillary be listed in top of Report. Will the people that worked for the Clinton.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

....Will Robert Mueller’s big time conflicts of interest be listed at the top of his Republicans only Report. Will Andrew Weissman’s horrible and vicious prosecutorial past be listed in the Report. He wrongly destroyed people’s lives, took down great companies, only to be........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

Robert Mueller and Leakin’ Lyin’ James Comey are Best Friends, just one of many Mueller Conflicts of Interest. And bye the way, wasn’t the woman in charge of prosecuting Jerome Corsi (who I do not know) in charge of “legal” at the corrupt Clinton Foundation? A total Witch Hunt... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

It has been incorrectly reported that Rudy Giuliani and others will not be doing a counter to the Mueller Report. That is Fake News. Already 87 pages done, but obviously cannot complete until we see the final Witch Hunt Report. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

Και νέος υπουργός Δικαιοσύνης

Εν μέσω επιθετικών tweets ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η επιλογή του για διάδοχος του Τζεφ Σέσιονς στο υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο Ουίλιαμ Μπαρ, ο οποίος έχει εργαστεί ξανά από αυτή τη θέση επί προεδρίας Τζορτζ Μπου του πρεσβύτερου, από το 1991 έως το 1993.

Ο Ουίλιαμ Μπαρ έχει κατά καιρούς στηρίξει τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, όπως την απόλυση του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, είχε ζητήσει την έναρξη έρευνας κατά της Χίλαρι Κλίντον και είχε εκφράσει τη δυσπιστία του αναφορικά με τη ρωσική εμπλοκή στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την εμπειρία του στα θέματα δικαιοσύνης ο Μπαρ έχει θητεύσει και εντός CIA κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ρόναλντ Ρήγκαν και είχε αναλάβει καυτές υποθέσεις όπως οι Κόντρας στη Νικαράγουα και οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Έρχεται κι άλλη ηχηρή παραίτηση

Την ίδια στιγμή το αμερικανικό δίκτυο CNN μεταδίδει ότι ο Τζον Κέλι, επικεφαλής προσωπικού στον Λευκό Οίκο αναμένεται να παραιτηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν φτάσει στο απροχώρητο.

Εκείνο, όμως, που προκαλεί ενδιαφέρον είναι η αποκάλυψη του δικτύου πως ο Τζον Κέλι έχει ανακριθεί από τον Ρόμπερτ Μιούλερ για πιθανή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και σε λίγη ώρα αναμένονται ανακοινώσεις από τον ειδικό εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του Τραμπ που έχουν ανακριθεί από τον Μιούλερ ήταν μέλη της προεκλογικής καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κέλι ενσωματώθηκε στο προσωπικό του Λευκού Οίκου τον Ιούλιο του 2017, όμως οι ερευνητές ενδιαφέρονται να λάβουν απαντήσεις για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει τον Μιούλερ και να βάλει στον πάγο την έρευνα για την ρωσική εμπλοκή.