Μνήμες από τον Πύργο Γκρένφελ ξύπνησε φωτιά στο Λονδίνο

Περίπου 180 άτομα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε ένα 20όροφο πύργο του νότιου Λονδίνο σήμερα στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας στον πύργο Γκρένφελ.

Σχεδόν 60 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν στις 4 τα ξημερώματα για να σβήσουν τη φωτιά στον 12ο όροφο του πολυώροφο κτηρίου στο Λιούισαμ, αφού η πυροσβεστική δέχτηκε 16 κλήσεις για τη φωτιά.

Τελικά τέθηκε υπό έλεγχο στις 6 το πρωί, ενώ σημαντική ήταν η «συμβολή» ενός συστήματος ασφαλείας, το οποίο δεν είχε εγκατασταθεί στον πύργο Γκρένφελ, όπου έχασαν τη ζωή τους 79 άνθρωποι.

Ενας από τους κατοίκους που έφυγε από το διαμέρισμά του εξέφρασε την ανησυχία του για το ότι δεν ακούστηκε συναγερμός, αλλά ένας άλλος δήλωσε ότι οι κάτοικοι, που τον άκουσαν, άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες των γειτόνων τους.

Φωτογραφίες από το σημείο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον καπνό πάνω από το κτήριο με συγκεντρωμένοι κόσμο από έξω. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματίες, ενώ τα αιτία της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Not the best way to wake up this morning!

But thankful for the firefighters who kept this from spreading this morning, and neighbors who banged on each others door since the fire alarm did not sound.



Kudos to the police too for their professionalism. #LewishamFire pic.twitter.com/Hb2JiePHNJ

— Caleb Parker (@Caleb_Parker) 14 Ιουνίου 2018