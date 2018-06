Σεντένο προς Αθήνα: Ολοκληρώστε εγκαίρως τις αναγκαίες ενέργειες

Τις ελληνικές αρχές κάλεσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, να δρομολογήσουν και να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες, εν όψει της κρίσιμης συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης που θα γίνει στις 21 Ιουνίου.

Σε επιστολή του προς τα μέλη του Eurogroup, ο Σεντένο έστειλε το μήνυμα της σπουδαιότητας η Αθήνα να κλείσει στο κατάλληλο χρονικό διάστημα, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.

Όπως τόνισε, οι εν λόγω ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης θα επιτρέψουν τη λήψη πολιτικής απόφασης τον Ιούνιο σχετικά με το κλείσιμο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης και του μνημονιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, καθώς και του πλαισίου εποπτείας μετά το πρόγραμμα, όπως και της εκταμίευσης της τελευταίας δανειακής δόσης.

Ήδη, όπως ανέφερε ο Σεντένο, έχει γίνει μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που θα εφαρμοστούν στο τέλος του προγράμματος, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσής του.

I shared w/ finance ministers a summary of our discussions in the May 24 #Eurogroup in Brussels. #Greece, Econ situation, Spending reviews: https://t.co/BzvFyFNCEG #deepening EMU w/ #bankingunion & future role of @ESM_Press https://t.co/ILTGIS1AiT pic.twitter.com/Sme45ZCm0l

— Mário Centeno (@mariofcenteno) 6 Ιουνίου 2018