Μήνυμα Γιούνκερ στα Σκόπια για το ονοματολογικό

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία της ΠΓΔΜ, να επιλύσει το ζήτημα της ονομασίας της χώρας τους σε συνεργασία με την Ελλάδα, έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από τα Σκόπια.

Στον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια, ο επικεφαλής της Κομισιόν διευκρίνισε πως δεν επισκέπτεται τη γειτονική χώρα για να της δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αν και εξήρε τις προσπάθειες της ΠΓΔΜ στον μεταρρυθμιστικό τομέα.

.@JunckerEU in #Skopje with PM @Zoran_Zaev: “Your country is part of European history and geography. Have not come here to announce definitive #EU accession date but impressed by your reform progress. Must continue on this path and resolve name issue with #Greece.” pic.twitter.com/X0Z32E6cL8 — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 25 Φεβρουαρίου 2018

«Η χώρα σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και γεωγραφίας. Δεν ήρθα εδώ για να ανακοινώσω συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εντυπωσιασμένος από την πρόοδο της μεταρρυθμίσεών σας. Πρέπει να συνεχίσετε σε αυτήν την πορεία και να επιλύσετε το ονοματολογικό με την Ελλάδα», ανέφερε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με ανάρτηση που ανέβασε στο Twitter της, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, είχε προβεί με μία μάλλον επιπόλαια δήλωση, καθώς είχε εκτιμήσει ότι πολύ σύντομα η Κομισιόν θα συστήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ - παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει επιλυθεί το ονοματολογικό.

President @JunckerEU concludes successful visit to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Productive meetings with PM @Zoran_Zaev President G. Ivanov and Ministers. A European country, led by a dynamic government, firmly on the path of reform. Next stop #Albania. pic.twitter.com/KV6LfY5IvN — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 25 Φεβρουαρίου 2018

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, σε δική του ανάρτηση στο twitter, έκανε λόγο για «επιτυχημένη επίσκεψη» του Γιούνκερ στην ΠΓΔΜ, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ.

Τα Τίρανα της Αλβανίας είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδείας του Γιούνκερ στα Δυτικά Βαλκάνια. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Βελιγράδι, την Ποντγκόριτσα, το Σαράγεβο, την Πρίστινα και τη Σόφια.