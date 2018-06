Μίνι σύνοδος κορυφής για το μεταναστευτικό την Κυριακή

Με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος για σημαντικές τομές στο μεταναστευτικό ζήτημα συναντώνται στις Βρυξέλλες την Κυριακή οι ηγέτες επτά χωρών που έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα. Η «μίνι» σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται μία ημέρα μετά το ραντεβού Μέρκελ-Μακρόν κι εν μέσω τεράστιων πιέσεων που δέχεται η Γερμανίδα καγκελάριος στο εσωτερικό της κυβέρνησής της.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ θα προεδρεύσει «άτυπης συνεδρίασης εργασίας» την Κυριακή στις Βρυξέλλες για το άσυλο και τις μεταναστευτικές ροές.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v

