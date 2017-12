Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ της κυβέρνησης του Ιράν. Η κινητοποίηση των πολιτών από την κυβέρνηση ήρθε μετά από δύο ημέρες διαμαρτυριών σε αρκετές πόλεις για τις συνθήκες ζωής στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών ζήτησε, μάλιστα, από τον πληθυσμό να μη συμμετέχει σε παράνομες συγκεντρώσεις δηλώνοντας «Ζητούμε από τον πληθυσμό να μην συμμετέχει σε παράνομες συγκεντρώσεις. Μέχρι τώρα, οι δυνάμεις της τάξης και η δικαστική εξουσία προσπάθησαν να διαχειριστούν τις παράνομες συγκεντρώσεις ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα».

«Αν άνθρωποι θέλουν να οργανώσουν συγκεντρώσεις, οφείλουν να ζητήσουν και να λάβουν την άδεια», τόνισε διευκρινίζοντας πως έλαβε πληροφορίες «για εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συμμετοχή σε συγκεντρώσεις».

Σήμερα, άλλωστε, ήταν και η πρώτη φορά που η ιρανική τηλεόραση έκανε αναφορά στις διαδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής μεταδίδοντας εικόνες και σημειώνοντας ότι πρέπει να εισακουσθούν οι «θεμιτές διεκδικήσεις». Έκανε, όμως, λόγο για για «αντεπεναστατικές» οργανώσεις που έχουν τη βάση τους στο εξωτερικό και επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν τις συγκεντρώσεις αυτές.

Σήμερα είναι η επέτειος της μεγάλης φιλοκαθεστωτικής συγκέντρωσης του 2009 που είχε σημάνει το τέλος του κινήματος και την επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην εξουσία. Οι διαδηλωτές έφεραν πλακάτ που έγραφαν «Θάνατος στους στασιαστές», μια αναφορά στο κίνημα του 2009.

Το ζήτημα, όμως, είναι ότι στο Ιράν, τις τελευταίες δύο ημέρες, οι διαδηλώσεις πληθαίνουν με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τον πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της εξουσίας. Ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν περιορισμένος σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, όμως είναι η πρώτη φορά από το 2009 που τέτοιες κοινωνικές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε τόσες πόλεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να διαδηλώνουν χθες Παρασκευή στην ιερή πόλη Κομ φωνάζοντας «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Απελευθερώστε τους πολιτικούς κρατουμένους».

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναξαν μάλιστα συνθήματα υπέρ της μοναρχίας, που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Άλλοι ζητούσαν από το καθεστώς να σταματήσει να υποστηρίζει συμμαχικά περιφερειακά κινήματα και να ασχοληθεί με τον πληθυσμό του.

Στους Telegram και Instagram, ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Ιράν, μπορεί κανείς να δει βίντεο διαδηλωτών στις πόλεις Ραστ (βόρεια), Κερμανσάχ (δυτικά) ή Καζβίν (βόρεια).

Η αστυνομία επενέβη σε ορισμένες πόλεις, κυρίως με εκτοξευτήρες νερού. Αλλού αστυνομικοί επιχειρούσαν να ηρεμήσουν τον κόσμο.

Την αναταραχή έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Λευκός Οίκος με Αμερικανούς διπλωμάτους να καταδικάζουν «σθεναρά» τις συλλήψεις διαδηλωτών μετά τις διαδηλώσεις.

Πολλοί διαδηλωτές, οι οποίοι σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, συμμετείχαν τις τελευταίες δύο ημέρες σε συγκεντρώσεις σε διάφορες ιρανικές πόλεις, φωνάζοντας μεταξύ άλλων συνθήματα εναντίον του προέδρου Χασάν Ροχανί.

Η Ουάσινγκτον «καταδίκασε σθεναρά τις συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών» στο Ιράν και προέτρεψε «όλες τις χώρες να ταχθούν δημόσια υπέρ του ιρανικού λαού και των απαιτήσεών του να αποκτήσει θεμελιώδη δικαιώματα και να τερματιστεί η διαφθορά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, που υπογράφεται από την εκπρόσωπό του Χέδερ Νάουερτ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά τη Νάουερτ, «οι ιρανοί ηγέτες μεταμόρφωσαν μια χώρα που ευημερούσε και είχε μια πλούσια ιστορία και πολιτισμό σε ένα κακοποιό κράτος το οποίο εξάγει κυρίως βία, αιματοχυσία και χάος».

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017